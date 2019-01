Buena noticia para inmigrantes. Los legisladores de Nueva York aprobaron el miércoles ampliar la asistencia financiera estatal a los estudiantes traídos ilegalmente al país cuando eran niños.

El Senado aprobó la llamada Ley DREAM (Desarrollo, Asistencia y Educación para Menores Extranjeros) y la cámara baja hizo lo propio con rapidez. El gobernador demócrata, Andrew Cuomo, anunció que firmaría la medida.

Los senadores republicanos habían bloqueado durante años la iniciativa, que adquirió nuevo impulso cuando los demócratas tomaron el control de la cámara alta en las elecciones del año pasado.

Uno de los requisitos del programa es que el estudiante debe contar con un diploma de secundaria en Nueva York. Se prevé que la medida tenga un costo de 27 millones de dólares.

Los demócratas dijeron que está mal negar oportunidades de educación a los jóvenes neoyorquinos por el lugar donde nacieron.

Los republicanos se opusieron al proyecto con el argumento de que era injusto para los contribuyentes.

California, Texas y otros cuatro estados tienen leyes similares.

Today I met with Evelyn Peralta and the family of the late Senator Jose Peralta, champion of the Dream Act.



As a key part of our Justice Agenda, we look forward to finally making it law for all New Yorkers this year, for Senator Peralta and the Dreamers. pic.twitter.com/cIwP0AM3sY

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) January 23, 2019