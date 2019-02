Un agente del condado de Clermont, en Ohio, murió y otro resultó herido luego de que un sospechoso desatara un tiroteo en el municipio de Pierce, confirmó la policía.

El enfrentamiento con el escuadrón SWAT, que aún se ejecuta, comenzó cuando los oficiales respondieron a una alerta de disparos en los apartamentos de On the Green Royal Oaks, en St. Andrews Drive, en el referido municipio, poco antes de las 7.00 de la noche del sábado, reportó WLWT 5 este domingo.

Después de 11 horas, los negociadores siguen pidiendo al sospechoso que suelte sus armas y se rinda, informó la policía.

De acuerdo con el referido medio, en el lugar se escucharon disparos horas después de que empezó el enfrentamiento.

El diario AJC precisó que a los 8.15 y 10.40 de la noche del sábado se escucharon detonaciones.

La policía dijo a los equipos de noticias y vecinos que se mantuvieran alejados del área donde se inició el tiroteo.

Un oficial fue llevado al Hospital Mercy, en Anderson, donde murió a causa de sus heridas. El otro fue llevado herido a UC Medical Center, donde se informó que estaba en condición estable.

