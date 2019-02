Documentos sellados de la Corte Federal de Brooklyn revelan que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán violó a niñas menores de edad porque “le daban vida”.

Según dijo uno de los testigos cooperantes a la Fiscalía de Estados Unidos, una mujer conocida como “Comadre María” regularmente enviaba al capo fotografías de menores de edad, algunas de 13 años.

“Por aproximadamente 5 mil dólares, el acusado o alguno de sus asociados podía hacer que llevaran a la niña de su elección a su rancho para tener relaciones sexuales”, se lee en el documento.

“El testigo cooperante uno se sirvió de este servicio en tres a cuatro ocasiones con niñas de hasta 15 años, y presenció cómo el acusado hizo lo mismo en múltiples ocasiones con niñas de tan sólo 13 años de edad”.

El testigo aseguró que ayudó a Guzmán a echar una sustancia en polvo en las bebidas de las menores, con lo cual las drogaba para después violarlas.

“El acusado calificó de ‘vitaminas’ a la más joven de las niñas porque creía que la actividad sexual con las niñas le daba ‘vida’“, añadió.

Under judicial order prosecutors in the Chapo case have just unsealed several docs.

One revelation: Alex Cifuentes, Chapo’s personal secretary, had a procuress send Chapo pics of 13-year-old girls. Young girls could be bought for sex at $5000 a piece. Sometimes they were drugged. pic.twitter.com/jFs4Fyp76W

— Alan Feuer (@alanfeuer) February 2, 2019