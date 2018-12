Con la opción de fianza revocada, el hombre acusado de secuestrar y matar a la adolescente Hania Aguilar, de 13 años, podría enfrentar la pena de muerte.

Michael McLellan, de 34 años, acusado de raptar y asesinar a Hania Aguilar en Carolina del Norte, compareció ante la corte del condado de Robeson este lunes por la mañana.

Después de una breve aparición, la jueza que lleva el caso revocó la fianza para Michael McLellan, y dijo que podría enfrentar la pena de muerte, según reseñó ABC 11.

El sospechoso está siendo acusado de 10 cargos: asesinato en primer grado, violación forzada en primer grado, violación de una persona menor de 15 años, abuso sexual en primer grado, delito sexual con una persona de 15 años o menos, secuestro en primer grado, delitos graves de robo, delitos graves por restricción, secuestro de un niño y ocultación de una muerte.

