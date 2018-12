Dos representantes demócratas dijeron que el presidente Donald Trump podría haber cometido un delito que podría llevarlo a que afronte un juicio político y que, posteriormente, incluso llevarlo a prisión, reportó The Hill.

El representante Jerrold Nadler, demócrata por Nueva York dijo el domingo que “ciertamente” sería un delito impugnable si se demuestra que el mandatario ordenó pagos ilegales durante su campaña.

Pero Nadler, probablemente el próximo presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, también cuestionó si esos pagos eran lo suficientemente importantes “para justificar un juicio político”.

“Serían delitos impugnables. Si son lo suficientemente importantes como para justificar un juicio político es una pregunta diferente, pero ciertamente serían delitos imputables porque, aunque se cometieron antes de que el presidente asumiera el poder, se cometieron al servicio de ganar fraudulentamente el cargo”, dijo en el programa Estado de la Unión de CNN.

CNN's @jaketapper: “If it is proven that the President directed or coordinated with Cohen to commit these felonies … are those impeachable offenses?”

Democratic Rep. @JerryNadler: “They would be impeachable offenses.” #CNNSOTU pic.twitter.com/tmfKSnSLyb

— State of the Union (@CNNSotu) December 9, 2018