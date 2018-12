Justo el día en que la policía capturó al presunto asesino de Hania Noelia Aguilar, familiares y amigos se reunieron en torno a una emotiva ceremonia para darle el último adiós con mariachi y bellos mensajes.

Y es que Hannia amaba la música, por eso en su funeral no podían faltar melodías como ‘Yo te extrañaré’, un tema cantado por el joven Yahír Aguilar vestido de mariachi.

“Yo te Extranare.” Mariachi Yahir Alanis sings a song, which translates to “I’ll Miss You,” standing near the casket of #HaniaAguilar. #ABC11 pic.twitter.com/7mHoqP5nWN — Gloria Rodriguez (@GloriaABC11) December 8, 2018

Fotos de Hania y flores de colores rodearon su ataúd de color blanco durante el servicio, celebrado en el auditorio de Lumberton High School, en donde también hubo globos morados porque era su color favorito, según reportó ABC7 NY.

La comunidad del condado de Robeson, donde ocurrió el terrible crimen, está desconsolada, pero el espíritu del lugar sigue siendo inquebrantable.

El padre de Hania, que vive en Guatemala, no pudo asistir al funeral luego de que se rechazara una petición para obtener la aprobación de una visa humanitaria, pero se leyó una emotiva carta que él escribió para su querida hija.

La madre de Hania subió al escenario al último y recibió abrazos de las personas cercanas a ella.

El Concejo Municipal de Lumberton nombró el ocho de diciembre como el Día de Hania Noelia Aguilar.

FBI detiene a sospechoso de haber raptado y asesinado a Hania Aguilar

A la par del funeral, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la policía de Lumberton, Carolina de Norte, arrestó a un hombre de 34 años de quien sospechan fue el que raptó y posteriormente asesinó a la adolescente hispana Hania Aguilar, de 13 años.

El sospechoso, identificado como Michael McLellan, ha sido acusado de varios delitos graves, entre los que destacan homicidio en primer grado, violación en primer grado y secuestro en primer grado, informó la televisora local WITN.

