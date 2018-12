A la edad de 94 años murió este viernes George Bush, el presidente número 41 de los Estados Unidos y padre del número 43, quien dirigió a la nación durante un período tumultuoso en los asuntos mundiales. Tenía 94 años.

De acuerdo con el diario The New York Times, su muerte fue anunciada por su oficina y se produjo menos de ocho meses después de la de su esposa de 73 años, la exprimera dama Barbara Bush.

El Sr. Bush tenía un tipo de enfermedad de Parkinson que lo obligó a usar una silla de ruedas o un scooter motorizado en los últimos años, y había estado entrando y saliendo de los hospitales durante ese tiempo mientras su salud declinaba.

En abril pasado, un día después de asistir al funeral de la señora Bush, fue tratado por una infección que se había extendido a su sangre.

En 2013, pasó una situación bastante grave con una bronquitis que su hijo, el expresidente George W. Bush, solicitó ideas para escribir su obituario.

Former US President George H.W. Bush has died at age 94 in Houston, according to his spokesperson. Born into privilege and a tradition of service, he became the patriarch of one of America's dominant political dynasties. https://t.co/vph9pxDAlA pic.twitter.com/YmMrQnXIKA

— CNN (@CNN) December 1, 2018