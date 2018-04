Presidentes, primeras damas y muchos de los que conocían a Barbara Bush elogiaron su devoción por Estados Unidos, su familia y la alfabetización.

El presidente Donald Trump dijo que entre los mayores logros de Barbara Bush “estuvo reconocer la importancia de la alfabetización como un valor familiar fundamental que requiere cuidado y protección. Será recordada por su intensa devoción al país y a la familia, a quienes sirvió indefectiblemente”.

.@FLOTUS Melania and I join the Nation in celebrating the life of Barbara Bush: pic.twitter.com/4OW72iddQx — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

El expresidente Barack Obama declaró que él y su esposa, Michelle Obama, “estaremos siempre agradecidos a la señora Bush por la generosidad que nos mostró durante el tiempo que pasamos en la Casa Blanca, pero estamos más agradecidos aún por la forma en que vivió su vida, como un testimonio del hecho de que el servicio público es una vocación noble e importante, como un ejemplo de humildad y decencia que refleja lo mejor del espíritu estadounidense”.

Our statement on the passing of Former First Lady Barbara Bush: pic.twitter.com/MhTVYCL9Nj — Barack Obama (@BarackObama) April 18, 2018

Barbara Bush falleció el martes a los 92 años, dijo el portavoz de la familia, Jim McGrath. La ex primera dama había decidido no recibir atención médica adicional para sus problemas de salud y en su lugar enfocarse en cuidados paliativos en su casa de Houston, dijo el vocero el domingo.

El sábado se celebrará un funeral en la iglesia episcopal de St. Martin en Houston, a la que Barbara y su esposo, el expresidente George H.W. Bush, asistían con regularidad. La capilla ardiente se instalará el viernes en el templo y será de acceso libre, al contrario que la misa del sábado, explicó la George Bush Presidential Library Foundation.

Por su parte, el expresidente Jimmy Carter y la exprimera dama Rosalynn Carter calificaron a Barbara Bush de “matriarca de una familia dedicada al servicio público, que instó al voluntariado como una forma para que todos los ciudadanos participen del progreso de nuestra nación”.

Statement from former U.S. President Jimmy Carter and Rosalynn Carter on the passing of Barbara Bush. pic.twitter.com/OibQmXipao — The Carter Center (@CarterCenter) April 18, 2018

George H.W. Bush estuvo acompañando a su esposa en el momento del deceso, según Jean Becker, jefe de personal de la oficina del expresidente en Houston.

Su hijo, el también expresidente George W. Bush, dijo que “nuestras almas están en paz porque sabemos que la suya lo estaba”.

Statement by President George W. Bush on the passing of Mrs. Barbara Bush: https://t.co/PwYs9SHwo3 pic.twitter.com/FZMcRwv0Ve — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) April 18, 2018

“Barbara Bush fue una primera dama fabulosa y una mujer como ninguna otra, que llevó ligereza, amor y alfabetización a millones de personas. Para nosotros, ella fue mucho más”, señaló en un comunicado.