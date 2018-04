Más de mil personas asistieron este sábado a la Iglesia Episcopal St. Martin, en Houston, Texas, para darle el último adiós a la ex primera dama de Estados Unidos, Barbara Bush, quien falleció el pasado martes, a los 92 años. Pero uno de los detalles que más llamó la atención en la ceremonia fue el curioso homenaje que le rindió el ex presidente George H.W. Bush a quien fuera su pareja por 73 años.

El ex mandatario, quien es famoso por lucir medias con motivos llamativos, decidió usar para la ocasión un par de calcetines con libros estampados para honrar a su esposa, una conocida amante y defensora de la lectura.

Para Bush Padre los libros guardan un significado especial pues, durante su mandato, su esposa asumió como causa particular la alfabetización familiar, cruzada que impulsó incluso desde su propia organización, la Fundación Barbara Bush. “Si no puede leer, no puede hacer nada”, declaró la destacada mujer en 2014 a USA TODAY.

“Para honrar a la que fue su esposa por 73 años y el compromiso de ella con la alfabetización familiar, por la que recaudó más de $110 millones en el transcurso de más de 30 años, George H. W. Bush lleva un par de calcetines con libros en el funeral de Barbara Bush”, explicó el portavoz de la familia, Jim McGrath a través de su cuenta en Twitter.

The socks worn by the 41st President of the United States of America at today’s funeral for former First Lady Barbara Bush. pic.twitter.com/12libHt1Jv

— Jim McGrath (@jgm41) April 21, 2018