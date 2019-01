Autoridades de ICE arrestaron a un hispano con el objetivo de deportarlo, hasta que descubrieron que era un veterano de la Marina y ciudadano estadounidense.

Un veterano de la Marina con un trastorno de estrés postraumático estuvo retenido durante tres días para su posible deportación sin que las autoridades federales supieran que era un ciudadano estadounidense nacido en Michigan, dijeron abogados este miércoles, según reportó AP.

Jilmar Ramos-Gómez, de 27 años y residente en Grand Rapids, fue liberado de un centro de detención en el condado de Calhoun el 17 de diciembre tras la entrega de sus registros personales al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), dijo la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Michigan.

“¿Por qué pensaron que no era ciudadano? ¿Lo confundieron con otra persona? Quién sabe”, señaló Miriam Aukerman, abogada de la ACLU. “Este es un individuo que es increíblemente vulnerable con una enfermedad mental”, apuntó.

En un comunicado, el ICE explicó el miércoles en la noche que Ramos-Gómez dijo a sus agentes que era “un ciudadano extranjero presente ilegalmente en Estados Unidos” y que la agencia lo detuvo el 14 de diciembre. Quedó en libertad tres días después luego de recibir la documentación que sugería que era ciudadano estadounidense, agregó.

Ramos-Gómez estaba en la prisión del condado de Kent tras ser acusado de allanamiento y de dañar una alarma antiincendios en el hospital de Grand Rapids el 21 de noviembre. La ACLU dijo que se declaró culpable y debía quedar libre el 14 de diciembre a la espera de sentencia.

