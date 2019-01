Un alcalde enfrenta una reacción violenta por presuntamente reclamarle a un policía que su nombre era “muy hispano”.

El alcalde de una pequeña ciudad del estado de Washington habría forzado a un oficial llamado “José” a que dijera que se llamaba “Joseph”, reportó USA Today.

Según el referido medio, el alcalde le dijo a un oficial de policía llamado “José” que usara el nombre “Joseph” en las interacciones con el público para evitar un nombre que él considera “demasiado hispano”, de acuerdo con una denuncia hecha en una reunión del Consejo Municipal este martes.

Un video del Consejo Municipal de Tonasket, Washington, publicado por el Omak-Okanogan County Chronicle, muestra al exoficial José Pérez cuando le cuenta a los miembros del consejo que el alcalde Dennis Brown le había dicho anteriormente: “Cambié su nombre de ‘José’ a ‘Joseph’, porque ‘José’ suena demasiado estereotipado… suena demasiado hispano”.

Brown contestó al The Spokesman-Review el jueves que las acusaciones no eran ciertas. “Le pregunté cómo preferiría que lo llamaran. No dijo nada en ese momento”, indicó el alcalde en la mencionad publicación.

En el video de la reunión, Brown ofrece varias explicaciones y dice que el oficial “tiene ambos” nombres y que “Joseph” es “solo (una) traducción”.

Brown desmanteló el pequeño departamento de policía de la ciudad, que incluía a Pérez, la semana pasada, y dejó a los residentes dependiendo de la oficina del alguacil del condado de Okanogan para la aplicación limitada de la ley, informó The Spokesman-Review.

Durante la reunión, Pérez alegó que Brown le exigió que se presentara al público como “Joseph” tras corregirlo por usar su nombre verdadero en una interacción con un ciudadano.

Miembros del consejo presentaron votos de no confianza contra el alcalde y pidieron su renuncia, informó el Chronicle el jueves.

“El pedirle a José Pérez que se refiera a sí mismo como que Joseph es espantoso”, expresó la concejal Jill Ritter.

“Sus respuestas a las preguntas de este consejo y del público no han sido consistentes o verdaderas a veces”, acotó Ritter. “No permitiré que sus mentiras me arrastren a mí y a este consejo y se reflejen mal en todos nosotros”, aseveró.

Brown no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios que le efectuó USA Today.

