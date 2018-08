La esposa de un veterano de la guerra de Irak fue deportada a México la mañana del viernes confirmaron a MundoHispánico la familia y un congresista estatal de la Florida.

Alejandra Juárez, residente de Davenport, Florida, fue deportada a Yucatán, México el viernes, luego de vivir en el país por 20 años y de haber contraído matrimonio con Cuauhtémoc Juárez, un exsargento de la Marina y que se alistó en el Ejército de Estados Unidos y participó en tres ocasiones en la invasión a Irak.

“Yo me voy triste, pero tengo mucha fe de que voy a poder solucionar mi situación, y espero que en 2020 cuando él (Trump) salga de la presidencia, yo pueda regresar ”, dijo Juárez en una entrevista telefónica con MundoHispánico mientras hacía conexión en Atlanta con el vuelo que la iba a llevar a México.

Juárez, de 39 años, llegó a Estados Unidos cuando era adolescente y cruzó la frontera sin tener autorización legal para hacerlo y con la ayuda de un coyote que le pagó un familiar.

“Pero cuando llegué (a Estados Unidos) me agarró Inmigración, me encerraron y me hicieron firmar unos papeles”, dijo Juárez en una entrevista previa con MundoHispánico.

Sin saberlo, y antes de ser liberada en la frontera, Juárez firmó una orden de deportación voluntaria y acelerada que le impediría volver a ingresar a Estados Unidos.

El papel que firmó “supuestamente era para que me dejaran ir, pero después de muchos años supe que no fue así”, dijo Juárez. “Lo que firmé fue un ‘expedited removal’ que es como una sentencia de por vida porque no voy a poder regresar”.

Esta deportación hace parte de una política de la Administración de Trump de expulsar a las personas que se encuentran de manera ilegal en el país.

Aunque la política dice que sólo se enfoca en deportar a quienes tengan antecedentes criminales y constituyan un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, la realidad es que miles de familias estadounidenses han sido separadas tras ser deportadas por cometer delitos menores, como manejar sin licencia de conducción y otras infracciones de tránsito.

“Mi esposo apoyaba esta Administración porque Trump dijo que amaba a los veteranos y que los iba a ayudar”, dijo Juárez a MundoHispánico.

La mujer deja en Estados Unidos a su esposo y a sus dos hijas de nueve y 16 años.

“Mi esposo tanto que hizo por este país, y este señor (Trump) le está pagando con una patada por la espalda”, agregó Juárez. “Si tanto ama a los veteranos, entonces que nos ayude y que no lo haga por mí, sino por mi esposo, que es veterano, y por mis hijas”.

Juárez fue detenida por la policía en 2013 cuando supuestamente iba manejando por debajo del límite de velocidad en una calle de Davenport. Con la ayuda de un abogado apeló la infracción pues la mujer cree que fue producto de su apariencia latina.

“Ella sabía que estaba ilegal, pero no sabía que tenía una orden de deportación y la única ley que violó fue cruzar la frontera hasta que una vez, cuando iba a llevar a la hija a mi casa, la paró la policía y le dieron un ‘ticket’ y el mismo oficial del sheriff fue el que la delató con ICE”, dijo a MundoHispánico Mayra Matta, amiga de Juárez. “Yo le ayudé a pelear ese caso y ella ganó, pero de todas maneras ya estaba en manos de inmigración”.

“El oficial dio varias versiones de por qué me paró: dijo que iba manejando muy despacio, luego que mi vehículo era sospechoso, nosotros ganamos ese caso porque se comprobó que fue injusto, pero después de eso ICE tocó a mi puerta y me dijeron que yo tenía una orden de deportación y allí comenzó todo este proceso”, dijo Juárez.

Congresista intentó impedir deportación

Darren Soto, congresista estatal por el Partido Demócrata, se unió a la lucha de los Juárez y desde que conoció su caso presentó un proyecto de ley llamado Cónyuges Patriotas, que busca proteger de la deportación a las esposas y esposos de veteranos que no tengan un estatus migratorio legal.

Aunque la iniciativa del congresista boricua ha acaparado la atención nacional, la iniciativa de ley no ha sido aprobada a la fecha.

Dos días antes de la expulsión de Juárez, Soto envió una carta al presidente Donald Trump, a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y al Secretario de Defensa, James Mattis, solicitando una suspensión a la deportación de la mujer, y fue firmada por ocho miembros del congreso estatal.

“Continuaré apoyando a la familia de Juárez durante esta difícil situación y continuaré la lucha contra las despiadadas políticas de inmigración de la administración Trump, que están destrozando familias”, dijo el congresista Soto a MundoHispánico.

“Trump es un hombre que no tiene corazón, no tiene sentimientos”, agregó.

Soto acompañó a esta familia hasta el aeropuerto, y hasta ese momento no obtuvo respuesta por parte del mandatario y sus altos funcionarios a sus pedidos en favor de Juárez.

