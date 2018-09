El hombre que amenazó en redes sociales con “poner una bala” en la cabeza del presidente Donald Trump finalmente fue arrestado, informaron las autoridades.

Luego de permanecer fugitivo durante tres meses, Shawn Richard Christy, de Pensilvania, fue detenido en una zona boscosa de aproximadamente 6,000 habitantes en el condado Richland, al norte de Ohio, indicó el Servicio de Marshals de Estados Unidos.

Christy, de 26 años, publicó en junio pasado una amenaza en Facebook dirigida a John M. Morganelli, fiscal de distrito del condado Northampton, y al presidente Trump.

“Sigue así, Morganelli, prometo que meteré una bala en tu cabeza tan pronto como ponga una en la cabeza del presidente Donald J. Trump”, escribió Christy.

Shawn Christy was apprehended today during a combined LE operation with the U.S. Secret Service and our federal, state and local partners. pic.twitter.com/zmk8KDcBLX

— U.S. Secret Service (@SecretService) September 21, 2018