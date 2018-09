Funcionarios de Madison reclaman a ICE que arrestos de inmigrantes violaron política de la ciudad

Funcionarios de la ciudad de Madison, en Wisconsin, reclamaron que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) violaron la política de la ciudad al arrestar al menos a seis inmigrantes sin informar a la policía con anticipación.

El jefe de la Policía de Madison, Mike Koval, señaló que el departamento tiene una relación de trabajo con ICE, pero que la agencia federal no siguió el protocolo.

Madison Mayor Paul Soglin issued the following statement to the city’s Latino immigrant community as ICE made six arrests Friday: pic.twitter.com/bcAIw4PLGg

Koval dijo que ICE acordó llamar al jefe de policía asistente antes de realizar arrestos en Madison. Esta vez, la agencia llamó al Centro de Comunicaciones del condado Dane.

Koval añadió que las detenciones se realizaron en lugares de trabajo separados y no se consideran parte de una redada; sin embargo, reconoció que la comunidad está en “modo de hiper angustia”.

El alcalde de Madison, Paul Soglin, mencionó que ICE le dijo a los funcionarios de la ciudad que se cree que las personas detenidas han cometido delitos graves, pero que no conoce los detalles de la investigación.

"We are very disappointed in how ICE and the federal government are conducting themselves." – Mayor @Paulsoglin. The mayor says he will work with the community to make sure citizens' rights are protected.

— Sanika Bhargaw (@SanikaBhargaw) September 21, 2018