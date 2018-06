Un hombre acusado de amenazar de muerte al presidente Donald Trump y a otros funcionarios es objeto de una intensa persecución, informaron las autoridades.

Shawn Christy, de McAdoo, Pensilvania, es buscado por el Servicio de Mariscales de Estados Unidos, luego de publicar en redes sociales una amenaza de muerte contra el mandatario.

“Sigue así Morganelli, prometo que pondré una bala en tu cabeza tan pronto como ponga una en la cabeza del presidente Donald J. Trump. Recuerda de donde vienes punk”, escribió Christy, de 26 años, en su muro de Facebook, aunque después eliminó el mensaje.

Christy, en cuyo mensaje se refería al fiscal de distrito del condado Northampton, John Morganelli, ya ha amenazado a otros funcionarios en el pasado, según registros judiciales.

Él y su padre, Craig Christy, fueron condenados a libertad condicional en 2012 por hacer cientos de llamadas telefónicas amenazantes a la exgobernadora de Alaska, Sarah Palin, y su abogado.

“Iba a dispararle al presidente. Y entonces fue cuando llamé al servicio secreto”, dijo el padre de Shawn, quien denunció a su hijo, según Eyewitness News.

“El servicio de mariscales siente que Shawn Christy es un peligro claro y presente, y es por eso que hemos desplegado todos nuestros recursos aquí en McAdoo en un intento por localizar y detener a Christy”, dijo Robert E. Clark, miembro de la Fuerza de Tarea de Fugitivos de los Mariscales de Estados Unidos.

US Marshals are searching for Shawn, 26, Christy of McAdoo. He’s accused of threatening government officials, including @POTUS @WNEP $5,000 reward for info leading to his arrest. pic.twitter.com/Ln0dhsCqln

— Jessica Albert (@jessicaWNEP) June 20, 2018