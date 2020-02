La cubana sube foto de Adamari López a su cuenta de Instagram

Critica fuertemente su manera de vestir y a su diseñador

“Intenta destruir su carrera”, dice Niurka en su publicación

Nuevamente, la bailarina y actriz cubana Niurka da de que hablar. Ahora, por subir una foto a su cuenta de Instagram de la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López.

“Por favor, necesitamos alejar radicalmente y con absoluta premura a ADAMARIS de su diseñador, es un hostil peligroso para su imagen, intenta destruir su carrera”, escribió Niurka en esta publicación, aunque escribió mal el nombre de la actriz y conductora del programa “Un nuevo día”.

La publicación cuenta hasta el momento con más de 10 mil likes, así como comentarios y reacciones de todo tipo de sus seguidores, algunos de ellos le dan la razón a Niurka, quien tal vez no atacó a Adamari López, si no más bien a la persona que la asesora en su vestuario.

Uno de ellos atacó a la bailarina y actriz cubana haciéndole la pregunta de que si ella no ha visto lo que usa. Un admirador de Niurka salió en su defensa: “Por qué estás atacando? O sea, ella no le ha faltado al respeto a Adamari, solamente que su diseñador no está haciendo buen trabajo!”.

Otra seguidora coincidió con el comentario anterior: “Primeramente, Niurka se pone lo que le queda bien y lo que le ajusta a su vida artística. En segunda, ella no ha ofendido a Adamari, solo ha dicho que su diseñador no está poniéndole ropa acorde a ella. Adamari es una mujer hermosa y debe vestirse y verse bella. Sinceramente, yo no me pondría esa ropa”.

Hubo más internautas que estuvieron de acuerdo con el comentario de Niurka: “Absolutamente de acuerdo, mama Niu”, “Por completo, quien la esté asesorando debe cambiar por completo. Una mujer hermosa. Hay outfits hermosos para su cuerpo. ES NECESARIO QUE CAMBIE!!! No pega una”.

Por su parte, una internauta no se quedó con las ganas de checar el Instagram de la actriz y conductora Adamari López: “Haha, me metí a stalkearla y se me hace mentira sus 4 millones de seguidores”.

Los comentarios siguieron por el mismo tenor: “Cierto, es rara la vez que va bien”, “Totalmente, ella es bella, pero sus outfits no van con ella”, “Que mal vestida, no puedo creer, no mejora nada”, “Todas andan bien vestidas, solo ella hay veces que trae unos vestidos que parece piñata la pobre mujer siendo tan bonita ella, saludos desde Texas Niurka, eres única, jajajaja”.

El diseñador de vestuario de Adamari López no salió bien librado por el outfit que lució la actriz y conductora puertorriqueña: “Siiii… cuando miré la foto pensé que era una broma!!! Cuello para ese pseudo diseñador de imagen”.

Por su parte, una usuaria le aplaudió a la bailarina y actriz cubana por su comentario: “Ovarios bien puestos, jajaja”, mientras que otra la ataca sin piedad. “Hellooooo Niurkaaaa… que hablas tú si tu siempre andas vestida como loca… RESPETA… siempre critica quien menos puede”.