Michelle Galván enseña la panza

La regañan por tomar té

Le envían mensajes de buenos deseos

Michelle Galván, conductora de Primer Impacto, presume su pancita de embarazo en su cuenta de Instagram y vuelve locos a sus ‘fans’; sin embargo, notan un detalle que los preocupa.

La conductora posa en una fotografía que le tomó su marido, Fernando Guajardo, en la que luce una bata negra que deja ver su abultado vientre y su pechonalidad. Pero lo que más llama la atención es la taza de té que tiene entre las manos, bebida que para muchos usuarios es perjudicial para el bebé.

“No tomes té en el embarazo, con tu historial es un poco riesgoso“, le aconseja una ‘fan’. Y es que Michelle Galván perdió varios embarazos, el más reciente, el del año pasado.

Y aunque Michelle Galván aclara que el té es sin cafeína y natural, más usuarias se unieron a las recomendaciones para que evite esa bebida. “@michellegalvantv el té no es bueno cuando estás embarazada”, “@normita2525 @michellegalvantv es cierto. No tomes té en el embarazo, menos el de manzanilla, yo estoy a punto de dar a luz a mi bebé, va a ser de 34 semanas y desde el inicio me dijeron que no tomara ningún té y menos el de manzanilla”.

La bebida más sana y nada riesgosa es, según las usuarias, el agua natural. “@michellegalvantv así es, los té no son buenos, más por tu historial. Por muy natural que sea no es bueno, es más, ahorita trata de no tomar otra cosa que no sea agua pura agua mamita, es enserio, te lo decimos de corazón”.

Michelle Galván no puede negar la ‘cruz de su parroquia’ y sabe que la comida picosa es parte del menú principal de un mexicano, por lo que sus seguidores le recomendaron no comer picante. “Cuídate mucho, no vayas a comer salsa, sabes que uno de mexicana le gusta mucho el chile con comida… porque después tu baby sale con mucho cólico! Saludos”. “No puedo comer nada de chile”, se lamentó la conductora de Primer Impacto.

Este año, la guapa conductora decidió no asistir a Premios lo Nuestro, el cual se llevó a cabo el pasado 20 de febrero y es que la guapa conductora de Primer Impacto, necesita llevar un embarazo tranquilo. “Disfrutando de #PremioLoNuestro desde casa, con mi té favorito y siendo capturada por la cámara de mi marido que está loco con esta pancita! #michellegalvan“, publicó Michelle Galván en la fotografía que publicó en Instagram.

El embarazo de Michelle Galván es considerado por ella como una bendición y es que en entrevista para People en Español, aseguró que cuando viajó a la Ciudad de México, le pidió a la Virgen de Guadalupe que le diera la oportunidad de ser madre y tiempo después, descubrió que estaba embarazada.

Por lo anterior, sus seguidores y ‘fans’ expresaron sus mejores deseos a la guapa conductora, quien contestó la mayoría de los mensajes. “Esa barriguita esta linda! Que bendición más grande. Felicidades!”, “Hermosa, Dios te bendiga siempre y cuide a ese bebecito que cargas en tu vientre ……muchas felicidades”.