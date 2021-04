Alrededor de unos 240 menores migrantes que no están acompañados estarán alojados en un terreno de una organización sin fines de lucro que se especializa en servicios de salud relacionados con el comportamiento infantil en Albion, esto en estado de Michigan.

Con cerca de 3.900 niños esperando en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) los esfuerzos por cumplir con el Acuerdo Flores de no tener más de 20 días a los menores retenidos en esas instalaciones, el Gobierno Biden está haciendo esfuerzos para encontrar centros de acogida.

Este jueves el Gobierno de los Estados Unidos, informó que en el mes de marzo había interceptado en la frontera sur a una cifra récord de menores de edad no acompañados. Inmediatamente fueron llevados a centros de alojamiento por su protección.

Reportes de abuso en instalación migratoria

El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró este miércoles que ha recibido reportes de la Comisión de Salud y Servicios Humanos y del Departamento de Servicios Familiares y de Protección del Estado sobre presuntos abusos sexuales y abandono infantil en una instalación migratoria en San Antonio, según reportó la agencia Efe.

En una conferencia de prensa cerca del estadio Freeman Coliseum, donde cientos de niños y adolescentes solicitantes de asilo están siendo acogidos temporalmente, Abbott afirmó que esas agencias también reportaron que no hay suficiente personal en el estadio para supervisar a los menores, algunos de los cuales no comen durante todo el día, y que los enfermos de COVID-19 no están siendo separados de los sanos.