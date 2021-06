Niños consumen veneno: “ESTOY SOLA”

Luego explicó que “dos de mis hijos fueron a pedir ayuda, estaba envenenado (el pan) ya falleció la niña de cinco años, el niño está bien grave”, comentó la mujer para la televisión y no pudo contener el llanto y dolor por la pérdida.

“Ya que estoy sola, no tengo dinero, no tengo nada, está grave (niño) no he comido, aquí voy a estar, lo que más me apoyaron en trasladar a los niños hasta Tonalá”, comentó en medio del llanto por sentir impotencia y no hacer nada. Para ver el video haz click aquí. Archivado como: Niños consumen veneno