El material audiovisual dura aproximadamente un minuto con 21 segundos y se puede ver como el conductor maneja una camioneta por un sendero en el que no se observa nada al fondo, pero conforme avanza se ve una pequeña silueta humana.

Fue nuestro reportero de MundoHispánico, Mario Guevara, quien compartió el video a través de su cuenta de Facebook como labor de servicio social, ya que el niño iba solo por el desierto y no dejaba de llorar ante el temor de ser víctima de algún delito.

Entonces el niño le dice el hombre: “Me puede ayudar”. Él contesta: “¿Qué pasó?”. El niño le contesta: “Es que yo venía con un grupo de personas y me han dejado botado, no sé dónde están. en ese instante el menor está con la voz quebrada, los ojos rojos y con lágrimas. Para ver el video haz click aquí .

NIÑO MIGRANTE FRONTERA: SE QUIEBRA EN LLANTO

Luego el hombre en un intento de saber más sobre el pequeño, le pregunta al niño migrante que encuentra solo en la frontera: ¡No vienes con mami o papi?”. El menor contesta: “Nadie, yo venía con un grupo (inaudible) y al final me dejaron botado y yo venía aquí a pedir auxilio.

Luego el conductor le insiste: “¿Te dijeron que vinieras a pedir auxilio?”. El niño contesta: “No, yo vengo por que si no a dónde me voy a ir y también me pueden robar, secuestrar o algo… tengo miedo”. Chofer: “ok ahorita hablamos”.