Las imágenes aéreas muestran al pequeño que se encontraba en un riachuelo, mientras tomaba agua sucia, por lo que causó conmoción entre la comunidad, ya que la familia estaba muy preocupada por no encontrarlo por varios días.

Tanta fue la solidaridad de la gente, que sumaron más de 100 personas quienes acudieron al bosque a tratar de localizar al menor, y por más de 3 días, no se supo nada de él y la esperanzas de encontrarlo se desvanecían en algunas personas.

SUFRIÓ SOLO EN EL BOSQUE

Tras conocer la noticia, el padre del pequeño no dudó en dar su opinión y dijo lo siguiente ante los medios de comunicación: “Es un milagro. Está vivo. Es increíble. Llevo cuatro días en el monte, no he dormido”, luego de que lo cuestionaran sobre su sentimiento.

Además, aprovechó para dar a conocer que su hijo sufrió, mientras estuvo sol en el bosque, de dermatitis del pañal y picaduras de hormigas, además de que se había caído, pero nada de gravedad, por lo cual se lo entregaron casi de inmediato. Archivado como: Niño desaparecido en bosque