La joven que grabó lo sucedido en el supermercado, afirma que la serpiente se le acercó casi a estar enfrente de su rostro: “Por suerte tengo un pasado ligado a las serpientes y pude mantener la calma. Definitivamente fue algo que me causó cierto shock porque no me lo esperaba”, agregó.

“Desde el primer momento supe que no era ni venenosa ni agresiva, y que no iba a representar un problema para nadie. Es más, creo que todos estaban un poco emocionados. Estamos todos encerrados en cuarentena así que este fue el momento más emocionante en un buen tiempo”, agregó.

Mujer serpiente supermercado: Reacciones de los seguidores

“Tiene que ir el forense a levantar mi cadáver”, “Me voy corriendo es el Animal que no puedo ver ni en película. Me llevo todo por delante”, “¡Ay no es venenosa! Que consuelo. A mí me estuviesen velando en este momento”, “Creo que llegaría a china corriendo”, “La suegra persiguiéndola”.

“Yo hubiese gritado y corrido por todo el local. Si es que no me infartaba antes jajaja”, “Yo me muero, me hago pipí y me cago dé inmediato”, “Fue a comprar víveres, ya que los humanos están acabando con su hábitat”, “Dios santo salgo corriendo y gritando como loca… Dios”, fueron algunos comentarios. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ.