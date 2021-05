En este momento, el niño seguía desconsolado, no hallaba su lugar, quizá producto de que aún no entendía lo que sucedía y los padres no podían explicarle todo. Fue entonces que el papá, la mamá y el niño cayeron vencidos por el sueño en uno de los sillones de la funeraria. Archivado como: Niño desaparece funeral hermano

Niño desaparece funeral hermano: IMÁGENES IMPACTAN

Pero la gente no dejaba pasar la oportunidad de dar su opinión: “Pobre niñito que Dios y la virgen de Guadalupe los acompañen en su dolor”, “¿Porqué murió el niño?”, “no mms qué dolor”, “me dejó muy angustiada”.

Sin embargo, no todas las personas quedaron conformes con el video y sospecharon que era falso: “Mas falso tu video, los actores bien parecen de la Rosa de Guadalupe y no me digas que no porque me dedico a la instalación de cámaras y en más de 15 años no he visto una cámara que muestre milisegundero, la idea de ustedes es de crear contenido con temas morbosos para así poder monetizar”.