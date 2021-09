Al pie del video, en donde ambos conductores explicaban lo que estaba pasando, se podía leer lo siguiente. dejando bastante consternados a muchos seguidores, ya que como se mencionó, no fue hace mucho cuando la cantante se encontraba destrozada por lo que estaba pasando en su vida privada y con su esposo: “No hay escapatoria, la “Bombón Asesino” tuvo muchas oportunidades para librarse de #LarryRamos, pero la avaricia y la ambición le ganó”.

Fue hace unos días cuando se dio a conocer que el esposo de Ninel Conde, Larry Ramos se había quitado el grillete que le había puesto la policía para que no se escapara de su arresto domiciliario en Miami, después de que se le acusara de lavado de dinero , tras esto, el colombiano dejó a atrás todo, incluyendo a la mexicana, quien tiempo después confesó que se encontraba muy triste.

“Movió una gran cantidad de dinero”: Se revela que tras la fuga de su esposo, el empresario colombiano Larry Ramos, Ninel Conde ‘movió’ varios miles de dólares para una de sus tantas compañías, en donde incluso está involucrado la ex pareja de Chiquis Rivera, el cantante Lorenzo Méndez, ¿Qué está pasando en realidad?

No sin antes comentar que la Bombón Asesino creó varias corporaciones para posiblemente inmiscuir a más personas: “Además ¿la pareja de Larry Ramos ha creado corporaciones inmiscuyendo a sus familiares y amigos para lavar dinero?”, finalizó en su mensaje la cuenta de los periodistas Javier y Elisa.

Para sorpresa de muchos, el periodista argentino, Javier Ceriani comentó que se había hecho otra transferencia similar desde el aeropuerto de Miami: ” (Ninel Conde) Hizo una transferencia bancaria en el Aeropuerto Internacional de Miami, ahora está tomando un vuelo pero no sabemos a dónde”, y finalizó hablando sobre esta nueva corporación que la cantante abrió en mayo de este año.

¿Lorenzo Méndez involucrado?; Tras la fuga de su esposo, Ninel Conde ‘mueve’ miles de dólares

Para terminar de rematar con estas declaraciones, Javier Ceriani sacó a relucir a varias personalidades del mundo del espectáculo, las cuales estaban posiblemente involucradas en estas transferencias que había hecho Ninel Conde en estos días, tratándose del ex esposo de Chiquis Rivera, el cantante Lorenzo Méndez: “Pero estas transferencias en donde además figura Lorenzo Méndez”, finalizó en el video.

Tras estos argumentos, rápidamente diversos seguidores de la cuenta de Chisme No Like llegaron, echándole en cara las cosas a Ninel Conde sin ningún miedo alguno: “Y después anda diciendo que no sabía nada, cuando ella desde un principio lo supo absolutamente todo”, comentó una seguidora, después de que la cantante afirmara en redes sociales que se encontraba destrozada.