“Me lo negaron y estoy devastada, estoy doblemente vacunada, ayer me hicieron una prueba de PCR y puedo volar en una abrir y cerrar de ojos. Tengo documentos del hospital que confirman el alcance de las lesiones de Kathryn y estoy dispuesta a hacer cualquier cosa para llegar tan pronto como sea humanamente posible”, finalizó la hermana de la actriz que fue atropellada por un camión de cemento.

La actriz mexicana, Ana Martin habla por primera vez respecto a las especulaciones de su orientación sexual, y confiesa de una vez por todas si le gustaban las mujeres, rumores que han estado presentes a lo largo de su carrera artística: "Tengo fama de que me gustaban las mujeres desde hace mucho".

"Tengo fama de que me gustan las chavas desde Gabriel y Gabriela cuando yo hacía el personaje de Gabriel. Desde mi generación teníamos muchas amigas y amigos gays", confesó la actriz mexicana, para posterior dar paso y aclarar sobre si realmente le gustaban las mujeres como mucho se especuló durante todos estos años.

“Si me gustaran las mujeres te lo diría”

Por fin habló sobre su orientación sexual y aclaró todos los rumores que habían respecto a que si le gustaban las mujeres como mucho se especuló: “Realmente a mí me gustan los hombres. Si me hubieran gustado las mujeres te lo diría. Sí, anduve con una mujer y ¿cuál es el problema?”, comentó segura ante estas especulaciones.

Posteriormente comentó que durante sus años de juventud realmente a la gente no le importaba la orientación sexual de las demás personas: "En los años 60 la pastilla anticonceptiva fue una revolución sexual; entonces, no había problemas si eras o no gay, a nadie le importaba nada de eso", aseguró la actriz.