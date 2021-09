De Netflix a Spotify a tal vez hasta un periódico, pagamos suscripciones mensuales por muchos de los bienes y servicios que usamos diariamente. Pero ¿podrías estar tirando dinero? El experto en finanzas, Clark Howard, dice que los pagos automáticos que realizar por suscripciones harán un hueco en tu bolsillo si no tienes cuidado.

“Muchos de nosotros padecemos por $10 menos en nuestra cartera”, dice. “¿Sabes dónde están esos $10? Están en las suscripciones mensuales en las que estamos registrados; una aquí, otra allá y por todos lados. Son llamados los $10 porque lentamente es la cantidad que quitan de nuestra cartera”. Piensa un momento en esto: eliminar una sola factura mensual de un servicio de $10 de tu presupuesto, podría ahorrar $120 al año. En este artículo, revisaremos algunas formas de administrar tus suscripciones, para que puedas ahorrar dinero.

Cómo administrar tus suscripciones y ahorrar dinero

Relacionado

Incluso si no usas un servicio durante un tiempo, el proveedor siempre te seguirá cobrando. Pero estuve complacidamente sorprendido recientemente cuando una compañía (el sitio de descuento de boletos de vuelos Secret Flying) canceló una suscripción que ya no utilizaba yo. Debido a que no he usado el servicio en muchos meses, Secret Flying me envió una notificación avisándome que habían cancelado mis pagos automáticos.

Sin duda es la excepción a la regla. La mayoría de las compañías seguirán cobrando dinero, incluso si no has utilizado sus servicios en meses. Por esa razón es importante hacer un inventario regularmente. Aquí hay cuatro pasos que Clark quiere que tomes para que puedas retomar el control de tus suscripciones.