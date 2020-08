La situación se ha vuelto a tensar entre Trump y los demócratas

Las negociaciones sobre el cheque de $1,200 dólares estarían estancadas

El presidente manifestó que espera que los demócratas lo “llamen”

La situación se ha vuelto a tensar entre Trump y los demócratas, por lo que las negociaciones sobre el cheque de $1,200 estarían estancadas.

Por una parte, el presidente Donald Trump manifestó que espera que los demócratas lo “llamen” y ellos dicen que no cederán en su postura de conseguir un acuerdo integral.

Mientras tanto, en medio de la discusión millones de estadounidenses esperan por la ayuda que tanto demócratas como republicanos les han prometido.

Los demócratas Charles Schumer, líder de la minoría en el Senado, y Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, han exigido al presidente que se integre al debate sobre un nuevo paquete de estímulo económico para el país, según indicó La Opinión.

Sin embargo, Schumer indicó que en estos momentos no hay comunicación con Trump o su equipo sobre el tema. “No nos ha llamado”, dijo.

El senador indicó que están prestos a negociar, pero que “no pueden simplemente venir a la mesa y decir que es nuestra manera o no; nunca conseguiremos un trato. La razón no es porque queramos frustrarlos, sino porque lo que proponen no satisface las dramáticas necesidades del pueblo estadounidense”.

Después de tres semanas de debates en el Senado y en vista de que no conseguían llegar a un acuerdo, Trump decidió firmar el fin de semana cuatro órdenes ejecutivas.

Estas incluían: beneficios por desempleo de $400 dólares, descuento al impuesto sobre nómina, beneficios para préstamos estudiantiles y la prolongación de la norma para evitar desalojos.

Este lunes, el presidente se manifestó a través de las redes sociales y ‘lanzó el balón’ al bando contrario, afirmando que ellos saben cómo contactarlo.

“Así que ahora Schumer y Pelosi quieren reunirse para hacer un trato. Es increíble cómo funciona todo, ¿no? ¿Dónde han estado durante las últimas 4 semanas cuando eran “intransigentes” y solo querían DINERO DE RESTAURACIÓN para los estados y ciudades controlados por los demócratas que están fracasando gravemente? ¡Ellos saben mi número de teléfono!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Aunque por la otra parte, Schumer y Pelosi han sido duros críticos de la decisión de Trump y aun promueven la Ley Héroes que costaría a la nación unos $3.4 billones de dólares

Schumer indicó que podrían fijarse en $2 billones de dólares. “Estamos listos. Pero tienen que encontrarse con nosotros en un punto medio”.