Efectividad vacuna coronavirus. El doctor Anthony Fauci dijo que sería de solo 50 por ciento y pidió mantener medidas de salud pública

Su declaración ocurre luego de que la FDA informara el mes pasado que autorizaría una vacuna siempre que sea segura y tenga al menos 50 por ciento de efectividad

Una encuesta mostró que uno de cada tres estadounidenses se pondrían la vacuna de estar disponible y si fuera gratuita

Efectividad vacuna coronavirus. El asesor de coronavirus de la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que es probable que aún se tengan que seguir aplicando las medidas de prevención públicas para mantener la pandemia de coronavirus bajo control incluso cuando se obtenga una vacuna, ya que podría terminar siendo efectiva en solo 50 por ciento.

“Aún no sabemos cuál podría ser la eficacia. No sabemos si será del 50 por ciento o del 60 por ciento. Me gustaría que fuera del 75 por ciento o más”, dijo el viernes Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID), durante un seminario web organizado por la Universidad de Brown, según reportó The Hill citando el canal de noticias CNBC.

Fauci dijo que si bien los científicos esperan una vacuna que sea al menos un 75 por ciento efectiva, sería aceptable una que tenga al menos un 50 por ciento de eficacia y sea segura.

“Pero las posibilidades de que tenga un 98 por ciento de efectividad no son grandes, lo que significa que nunca se debe abandonar el enfoque de salud pública”, dijo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dijo el mes pasado que autorizaría una vacuna contra el coronavirus siempre que sea segura y tenga al menos un 50 por ciento de efectividad.

“Hay que pensar en la vacuna como una herramienta para poder hacer que la pandemia deje de ser una pandemia, y que sea algo que esté bien controlado”, dijo Fauci.

Los funcionarios de salud pública siguen la presión en la sociedad para que cumplan las medidas de salud pública como el uso de mascarillas, el distanciamiento social, evitar grandes reuniones y mantener las manos limpias en un esfuerzo por mitigar la propagación del coronavirus.

Uno de cada tres estadounidenses no se vacunaría contra el coronavirus

El 35 por ciento de los estadounidenses no se vacunaría contra el coronavirus si la vacuna estuviese disponible ahora, según una encuesta de la firma Gallup publicada este viernes, cuando la cifra de muertos por COVID-19 en el país alcanza los 160,000, con más de 5 millones de casos confirmados.

El director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Contagiosas, Anthony Fauci, dijo recientemente al Congreso que sigue confiado en que habrá una vacuna contra el coronavirus lista para el uso generalizado a comienzos de 2021.

“Pero muchos estadounidenses parecen renuentes a ser vacunados aún si hubiese una vacuna aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y gratis”, indicó Gallup.

Entre toda la población en general, el 65 por ciento de los estadounidenses tomarían la vacuna y el 35 por ciento se rehusaría a hacerlo, según la encuesta. Estas proporciones no muestran diferencias entre hombres y mujeres.

Pero mientras que la proporción de quienes aceptarían vacunarse sube al 67 por ciento entre los blancos, baja al 59 por ciento entre los de otras razas.

