Barnett dijo también que el principal sospechoso es un hombre de 32 años de edad de la localidad de Dunwoody, además se asegura que conocía a la víctima y hasta el momento no hay cargos en su contra. No se ha tenido contacto con él de parte de las autoridades policiales.

Se informó que la estrella de Nascar John Wes Townley murió en el hospital a consecuencia de los balazos que recibió, mientras que las heridas de la mujer, de quien no se han proporcionado más datos, son consideradas como “graves”, reportó Shaun Barnett, portavoz de la policía del condado de Athens-Clarke.

De acuerdo con información de The Sun , tomando en cuenta los informes policiales, el piloto de autos fue asesinado a tiros en un doble tiroteo en el área de Athens Five Points en Georgia . Tanto él como la mujer fueron trasladados a un hospital de la localidad.

Informes preliminares, retomados por The Sun, indican que el tiroteo estaría relacionado con un incidente de violencia doméstica, aunque la investigación está en curso y no se puede asegurar esta versión de manera contundente.

A los 19 años de edad, la estrella de Nascar John Wes Townley no pudo terminar siete de sus 26 aperturas en la Serie Xfinity, lo cual pudo haber sido el final de su permanencia, hasta ese momento breve, de Nascar, pero el joven pudo salir adelante.

¿Seguía casado John Wes Townley?

A la fecha, las investigaciones no han podido determinar si Laura y John Wes Townley seguían casados, pero es un hecho que ya estaban separados, aunque tampoco se ha podido esclarecer el tipo de relación que existía entre ella y el sospechoso del asesinato de la estrella de Nascar.

Como se comentó con anterioridad, no se presentó ningún tipo de cargos por este tiroteo, el cual ocurrió el sábado por la noche en el área de Athens Five Points en Georgia. No se sabe si el piloto llegó al lugar con el hacha o la consiguió ahí mismo.