Myrka Dellanos contó un problema fuerte de salud que le sucedió

La presentadora de televisión contó un incidente que la llevó a tomar una decisión importante

Por su problema de salud, Myrka Dellanos hizo una recomendación a sus seguidores

Myrka Dellanos revela que hace algún tiempo tuvo un problema muy grande con su salud y aunque por fortuna fue atendida oportunamente, los gastos que se generaron con su hospitalización fueron tan altos que hasta la fecha tiene que pagar mensualmente hasta que llegue a cubrir la totalidad del dinero.

A través de un video en vivo en Instagram, la conductora recordó que un día comenzó a sentirse con mucho dolor abdominal y aunque al principio no quería salir de su casa, su hija insistió en llevarla a la clínica al ver que sus malestares empeoraban.

Cuando fue examinada le dijeron que tenía apendicitis y que debía ser operada urgentemente; sin embargo, su preocupación se hizo más grande porque no tenía seguro médico.

“Uno sabe que ir al hospital son miles de dólares sólo para que te miren y te saluden”, comenzó comentando Myrka Dellanos.

“Aunque estuve muchos años en “Al Rojo Vivo”, yo nunca tuve un contrato formal con la empresa (Telemundo) y eso implicaba no tener cobertura médica y fue justo lo que me terminó pasando a mí. Hasta el día de hoy me llegan los pagos”, comentó Myrka.

La presentadora de origen cubano no quiere que su terrible experiencia la vivan otras personas, es por eso que ha decidido unirse a Entérate, una empresa cuyo objetivo es que todas las personas que no tienen seguro médico en sus empleos, puedan adquirir uno y de esta manera puedan estar tranquilos si llegan a tener problemas de salud.

La exconductora de Al Rojo Vivo, Myrka Dellanos defiende al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump tras su hospitalización por coronavirus y pide a la gente que deje de desear la muerte, de acuerdo al portal de noticias de People en Español.

Fue la misma periodista quien escribió un contundente mensaje para solidarizarse por la salud del presidente del país más poderoso del mundo, ya que a través de las redes sociales muchas personas han manifestado su deseo por la muerte del mandatario.

Recordemos que Donald Trump anunció el viernes por la madrugada que tanto él como la primera dama, Melania Trump, dieron positivo a la prueba de coronavirus, un anuncio impactante cuando falta menso de un mes para las elecciones presidenciales y que hunde al país aún más en la incertidumbre, de acuerdo con The Associated Press. (Con información de Agencia Mezcalent)