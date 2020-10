Detienen en Estados Unidos a Pedro Ferriz Hijar por manejar intoxicado

Detienen en Texas, Estados Unidos a Pedro Ferriz Hijar

“Yo no voy a venir aquí a negarles nada, efectivamente un policía del condado de Montgomery me arrestó el viernes pasado porque tuve un accidente en mi automóvil”, dijo

El pasado sábado 24 de octubre, el conductor de radio Pedro Ferriz Hijar fue arrestado por la Policía de Montgomery en Texas, Estados Unidos.

Su caso se difundió rápidamente a través de las redes sociales. En especial, porque se filtró la ficha de detención con su foto.

El documento policial indicaba que Ferriz Hijar manejaba bajo la influencia del alcohol (DWI: driving while the influence, en inglés).

En efecto, el conductor confirmó la noticia cuando respondió a través de Twitter al reportero Vicente Serrano que sí había sido arrestado por la policía.

“Te confirmo @_VicenteSerrano en efecto me arresto un policía, por un accidente, fui liberado al instante y los cargos retirados al salir negativo en sus pruebas. Te agradezco tus consideraciones, fue una experiencia horrible. Gracias a Dios todo salió bien Déjate de tonterías”, escribió.

Un par de horas más tarde, Ferriz Hijar publicó en un video explicativo en el que cuenta su versión de hechos. “Yo no voy a venir aquí a negarles nada, efectivamente un policía del condado de Montgomery me arrestó el viernes pasado porque tuve un accidente en mi automóvil, se me ponchó un llanta, perdí el control y acabé estampándome contra un muro de contención”, empezó diciendo.

VER VIDEO COMPLETO AQUÍ