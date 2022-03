Cabe resaltar que no es la primera vez que captan al presentador de ‘Ventaneando’ en un bar gay, en esta ocasión en un bar de ciudad de México llamado ‘Baby Club’, hace unos años se filtró un video de el conductor de 48 años de forma muy comprometedora con otro chico, y aún no ha hablado del tema.

Aunque se sabe que Bisogno no ha hablado abiertamente de su orientación sexual, han existido miles de especulaciones al respecto, en donde muchos dicen que lo es, otros que no, mientras que existen personas que aseguran que solamente es “mañoso”…

Daniel Bisogno bar gay: “Parecían adolescentes jugando”

En medio de las risas de los conductores del programa, Chapoy procedió a leer el mensaje textual que le envió Pedro Sola. “Parecían adolescentes jugando en el elevador del hotel y se los hice saber, y se burlaron de mí por lo de la mayonesa, los semejantes labregones, y para peor, con los uniformes oficiales puestos”, relató la jefa de “Ventaneando”.

“Ya no dije nada, y cada quien se bajó en su piso, y ya, pero sí me pareció una actitud muy estúpida de los jugadores, muy nacos y mal educados, sintiéndose los reyes del mundo, jugando entre ellos, deteniendo la puerta del elevador como algo gracioso, sobre todo porque habíamos más personas, un señor y su hijo de plano se bajaron, yo no pude porque me quedé atrás”. Sus compañeras tampoco contuvieron las risas y Mónica Castañeda dijo: “por eso aquí le vamos a Cruz Azul”, ante lo que Linet Puente agregó que ella sí le iba a los Pumas. Informó Agencia Reforma.