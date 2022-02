¿Es más facil que se lo quede a que lo venda?

Según el contador Aarón, quien habló para el periódico, argumentó que debido a que el anillo es sumamente costoso, tendrá que rendir declaraciones ante el SAT (Servicio de Administración Tributaria): “El articula indica que, su se supera la cantidad, tendría la obligación de informar que se recibió porque el monto es mucho dinero en especie”.

“En teoría, si no se informa no pasaría nada si lo vende, pero en estricto sentido debe informar que lo tiene en su poder. La realidad es que nadie le informa la SAT”, según se comenta la cosa sería completamente diferente si ellos dos aún continuaran juntos, pero lamentablemente el caso ya no es ese.