El preocupado familiar reacción tras meses de no tener noticias de su hermana, Gloria Pike, apunta Infobae. El arresto fue llevado a cabo bajo los cargos de “abuso de un cadáver y fraude de identidad financiera”, de acuerdo con el medio citado.

Sin embargo, el hombre no la había visto en casi un año. De acuerdo con Infobae, Maness vive en el mismo terreno que la mujer que escondió el cuerpo de su madre y lo momificó pero no en la misma casa, lo que evitó que descubriera el escalofriante acto.

Engañó a la policía sobre dónde estaba su madre

Antes de ingresar a la casa y descubrir a la mujer envuelta en periódico, la policía había intentado localizar a Gloria Pike, relata Infobae. Para el 21 de julio, las autoridades cuestionaron a Geanee sobre el paradero de su madre, a lo que ella respondió con evasivas.

Dijo que no estaba desaparecida, sino que se encontraba con un amigo no identificado y en un lugar desconocido. Además se negó a aceptar que la policía registrara la casa y les dijo que ella no tenía acceso al dinero que su madre recibía mensualmente.