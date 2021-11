La información preliminar que se tiene hasta el momento es que el reconocido influencer hacía una grabación para su canal de Youtube, cuando de pronto cayó a un lago congelado y quedó inconsciente. Los detalles de su deceso no se conocen de manera clara, ya que no se sabe si se golpeo la cabeza, se ahogó o incluso le dio un paro respiratorio.

Sin embargo, hoy ya no está y el dolor es inmenso para muchos de sus fans, quienes veían sus videos cada vez que los publicaba y ahora solo se quedarán s on ellos como recuerdos de lo intrépido que fue a pesar de su edad y del peligro al que se sometía cada vez que buscaba la atención de los internautas, quienes hoy le dicen adiós. Para ver el video haz click aquí . Archivado como: Muere youtuber Tor Eckhoff

YOUTUBER HACIA BROMA Y TERMINÓ MUERTO

Tras intentar hacer una broma al asaltar una tienda, youtuber muere baleado. Todo le salió mal al joven Timothy Wilks, de 20 años de edad, el pasado 5 de febrero, cuando ingresó a una tienda con un cuchillo y una cámara oculta. A través de redes sociales, se difundió un video donde se observa al youtuber dentro de un establecimiento ubicado en la ciudad de Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos.

Una persona que estaba también en esta tienda, de nombre David Starnes Jr, al darse cuenta del “supuesto” robo de parte de Timothy Wilks, sacó un arma y no dudó en dispararle al joven. Minutos después, llegaron al lugar elementos de emergencia, quienes declararon el fallecimiento del joven de 20 años de edad, mientras que el agresor, al ser interrogado, dijo que actuó de esa manera por defensa propia, por lo que no pisaría la cárcel De acuerdo con información del portal The Tennessean, no se ha precisado si David Starnes Jr cuenta con permiso para portar armas de fuego. Archivado como: Muere youtuber Tor Eckhoff