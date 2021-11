¿Tragedia tras tragedia? Cabe recordar que, hace algunos meses la periodista y conductora de Univisión María Antonieta Collins terminó en el hospital tras sufrir un incidente mientras realizaba una rutina de ejercicios. Afortunadamente no pasó a mayores y logró salir con bien tras estar unos días internada.

La mujer, mencionó que fue una noticia impactante pero que tenía que tomar una decisión en ese momento . Ella cuenta que tuvo que decidir entre aceptar lo que había pasado o dejarlo para siempre, aunque por la situación que estaba pasando no sería la más indicada para seguir adelante y dejarlo atrás.

La periodista mencionó que ella había tomado el juramento de ‘en la salud y en la enfermedad’ como algo sagrado y por esa razón, no pudo haber dejado a su marido en aquella situación en la que estaba. María Antonieta, menciona que todo se trata de un acto de compasión y de amor, por ese motivo no pudo dejar a su marido solo.

La conductora de Despierta América, le cuestionó a la conductora que había sentido cuando se enteró que su marido se había casado con otra mujer, cuando legalmente seguían casados. Ella simplemente respondió que no había tenido más opciones en aquel momento y que era lo que le había tocado afrontar en aquel instante.

La periodista contestó que en ese momento el panorama no era tan favorable, por esa razón ella sólo tenía dos opciones en aquel momento: O dejaba al hombre que había estado siempre con ella a pesar del engaño, o seguía con él, perdonaba la infidelidad e intentaba ayudarlo los pocos meses que tenía de vida.

“Increíble testimonio, ahora durante su batalla contra el cáncer es que tu te enteras que él se casó cuando todavía estaba casado contigo. ¿Cómo sobrellevaste está situación y seguiste cuidándolo?”, señaló la conductora del programa de Univisión. “Yo no soy una persona que tenga opciones, a mí me tocó.”, confesó la periodista.

La periodista mencionó que ella sólo pensaba en que no deseaba ver su partida, ni mucho menos pensar en que pasaría al momento en que partiera; además, mencionó que la infidelidad por la que pasó sólo volvió cuando él partió y tuvo tiempo de analizar lo que había pasado en aquel momento de su vida.

“¿Cómo a esa persona que le dices que lo amas, lo vas a abandonar? No era una opción, al contrario, yo todos los días pensaba que él se iba a salvar.”, comenta la periodista al programa de Univisión en una entrevista sumamente conmovedora, debido a que la mujer prefirió dejar de lado la idea de la infidelidad que pasó.

“Quedó atrás”

“Yo decía: ‘Dios Mío, yo no quiero pensar que voy a amanecer y su pie, su cuerpo no va a estar en la cama’. La infidelidad quedó para después, cuando él se fue.”, dijo la periodista explicando las razones por las cuales no podía abandonar a su marido y que por ello, decidió ignorar la infidelidad.

La periodista mencionó que ella no se le ocurrió pensar en aquel momento la infidelidad que vivió, sólo se concentró en estar con él y no pensar en que podría abandonarlo en un futuro próximo. Por ese motivo, y por el amor que tenían no podía imaginarse dejarlo y más por las condiciones en las que estaba por el cáncer. Archivado cómo: María Antonieta Collins luto