Este mal es una rara enfermedad genética, la noticia de su partida generó dolor no solo en su familia y amigos, sin en muchos de sus seguidores que dejaron varios comentarios de amor debajo de la publicación de Facebook, por lo que así le dieron su despedida a través de las redes sociales y hoy es una leyenda entre sus fans.

Muchas personas recordarán esta enfermedad por la película El curioso Caso de Benjamin Button, protagonizada por el afamado actor Brad Pitt, quien le da la vuelta al mundo, nace con una apariencia de 15 años y paso a paso va rejuveneciendo con el paso del tiempo, sin embargo, en el caso de la youtuber, la vida real no fue la misma.

La Youtuber Adalia Rose Williams, quien tuvo una rara enfermedad genética, conocida como síndrome de Benjamin Button, muere a la edad de 15 años, su apariencia era la de una persona de la tercera edad , de acuerdo a información del portal de noticias de New York Post , su partida ha causado conmoción en las rede sociales.

La publicación en su cuenta oficial de Facebook es desgarradora: “Entró (en la vida) en silencio y se fue en silencio, pero su vida estaba lejos de serlo. Ya no siente dolor y ahora baila con toda la música que ama”, escribieron en la página que ha recibido más de 714 000 reacciones, 138 000 comentarios y 93 000 compartidos.

Además, uno de sus seguidores publicó: “Qué hermosa luz brillante fue y seguirá siendo a través de todas las vidas que tocó”. “Ella nos enseñó a vivir sin limitaciones”, dijo otro aprovechando que se tiene activado la opción de comentarios, y así muchos optaron por comentar sobre esta trágica noticia que no se esperaban tan pronto. Archivado como: Muere síndrome Benjamin Button

Tanto en Instagram como en Facebook, los seguidores expresaron su dolor ante la terrible pérdida y no dejaron paras la oportunidad de dejar un comentario de amor y despedida para la famoso youtuber: “La amaba tanto”, publicó un seguidor de India. “Ella ha sido una inspiración para muchos y ha tocado millones de vidas”.

Este mal es una afección crónica y progresiva que le diagnosticaron cuando apenas tenía solo 3 meses de edad. Esta enfermedad es tan extraña que en el mundo solo hay 400 niños que la padecen y no tiene cura. Este mal causa un envejecimiento veloz, además suele presentarse de un crecimiento lento y pérdida de cabello. Archivado como: Muere síndrome Benjamin Button

Se sabe que la adolescente era originaria de Texas, es un caso de milagro de vida, ya que de acuerdo a las expectativas de vida de estas personas, no logran llegar a los 13 años, sin embargo, ella sobrepasó esa línea al cumplir 15 años, mientras eso pasaba se convirtió en una influencer que logró tener cientos de miles de seguidores.

Muere síndrome Benjamin Button: “MI CORAZÓN SE ROMPE AL ESCUCHAR ESTO”

Desi Perkins, maquillista dijo: “Mi corazón se rompe al escuchar esto. Tuve la suerte de haberla conocido y de ver lo increíble que era. Conmovió a tanta gente con su increíble energía. Siento mucho la pérdida de tu familia. Los tendré en mis oraciones. Descansa en el paraíso ángel”

“Oh Adalia, ella era pura luz y alegría. Todavía recuerdo la primera vez que se me acercó y me llamó por mi nombre, sus ojitos brillaron. Me encantó su energía y descaro, todo a la vez. Te envío a ti y a tu familia mi más sentido pésame y amor. Recientemente también perdí a alguien cercano a mí y tomar ese tiempo para estar con la familia es muy importante. Los días se sentirán largos y duros pero deja que esta dura prueba, sea tu TESTIMONIO, te amamos”