Temieron lo peor. Ex actriz porno es diagnosticada con extraña enfermedad neurológica, misma que le dio al fallecido cantante Vicente Fernández. El compañero sentimental de la actriz reveló que la mujer no podía siquiera sostenerse por su propio pie y fue llevada rápidamente a emergencias.

“Entonces cuando regresó a casa, no podía cargarse ni a sí misma. Los músculos de sus piernas estaban muy débiles. Entonces no podía ir ni al baño. Yo la tenía que levantar y llevarla a su cama. Y luego ya como en dos días las cosas empeoraron, a tal grado de que no podía ni caminar”.

Por otro lado, la ex actriz porno de 47 años, Jenna Jameson colocó otro mensaje a través de sus redes sociales, en donde afirmó que esta enfermedad no se debía a su trabajo como actriz porno ni una reacción a ello. En su mensaje destacó lo siguiente y puso en contexto a sus miles de fanáticos:

“Espero estar fuera de aquí muy pronto”; Ex actriz porno habla de su extraña enfermedad

Tras revelar la extraña enfermedad que padece, misma que sufrió el cantante Vicente Fernández meses antes de morir, la ex actriz porno, Jenna Jameson reveló que permanecerá en el hospital para recibir el tratamiento necesario y poder librar esta enfermedad:

“Estoy en el hospital y probablemente me quedaré aquí hasta que se complete el tratamiento. Espero estar fuera de aquí muy pronto”, aseguró. Posteriormente recordó a sus fanáticos que esto no se trató debido a su carrera como actriz porno: “Por favor, no obtuve esto debido a mi trabajo, no es ninguna reacción ni mucho menos”.