Muere el productor de Televisa

Eduardo Meza falleció a la edad de 60 años

El conductor y actor Raúl Araiza dio a conocer la triste noticia Muere productor Eduardo Meza. La cadena de televisión Televisa se encuentra de luto por el sensible fallecimiento del productor televisivo, Eduardo Meza quien colaboró en distintas producciones de la empresa. El productor perdió la vida durante la mañana de este miércoles, la noticia fue notificada en pleno show. El productor Eduardo Meza destacó por su participación en distintas telenovelas infantiles que fueron un gran éxito, además de que fueron el gran salto a la fama de varios actores que ahora son muy populares. Cabe mencionar que en la mañana de este 13 de octubre informaron la lamentable noticia en el programa de "Hoy", según Infobae. Informan sobre la muerte del productor Eduardo Meza Fue durante la transmisión del programa Hoy cuando el conductor y actor mexicano Raúl 'El Negro' Araiza dio a conocer la noticia sobre la muerte de Meza. Inmediatamente el ambiente del show cambio del humor a la seriedad, cuando el mexicano se presentó para informar a los televidentes. "Esto es un programa en vivo y es muy importante para nosotros externar cuando algo sucede. Queremos externar nuestras condolencias por el sensible fallecimiento de nuestro queridísimo amigo, un enorme productor, el señor Eduardo Meza, él partió hoy", fueron las palabras de Araiza.

Muere productor Eduardo Meza: Palabras de despedida Con el rostro totalmente diferente a como se le caracteriza al actor Raúl Araiza, decidió detener por unos minutos el programa de Hoy para dedicarle unas palabras a una persona que destacó mucho en la cadena de televisión. Recordó los proyectos en los cuales coincidieron y trabajaron juntos. “Yo tuve la oportunidad de hacer 3 años “Papá a toda madre”… Diferentes telenovelas. Le ofrecemos un abrazo muy grande a toda la familia y queremos despedirlo como él se merece, con un aplauso, gracias por todo tu talento. Descanse en paz, de parte de todo Televisa, querido Eduardo”, finalizó el Negro Araiza.

Muere productor Eduardo Meza: Falleció a los 60 años de edad Luego de la lamentable perdida para el mundo de los espectáculos y las novelas mexicanas, el foro de Televisa le brindó un fuerte aplauso al querido productor Eduardo Meza. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, solo se sabe que el mexicano perdió la vida a la edad de 60 años. A través de las redes sociales varios usuarios se pronunciaron para despedir a este grande de Televisa, la cuenta de Twitter de la cadena de televisión se manifestó con este mensaje: “Televisa lamenta el sensible fallecimiento del productor Eduardo Meza Rodríguez. Entre sus producciones se encuentran “Papá a toda madre” y “Doña Flor y sus 2 maridos”. Descanse en paz”.

Muere productor Eduardo Meza: Su hijo revela posible causa de la muerte Su hijo Eduardo Meza Jr. en su perfil de red social compartió una imagen junto a su padre para darle el último adiós, en la imagen se puede ver tanto a padre y a hijo disfrutando de un día en familia en el mar, bajo el sol y arriba de un lujoso bote, pero en su mensaje reveló las causas del fallecimiento. En el post el hijo del productor fallecido había revela las posibles causas por la cual perdió la vida su padre: “Hoy perdí a la persona a la que más he admirado. Mi papá, @eduardomezat luchó con todo contra el cáncer estos últimos meses, pero hoy esa batalla terminó. Me siento desolado”, dijo en Twitter.

Muere productor Eduardo Meza: Reaccionan las celebridades A través de las redes sociales distintas celebridades se han hecho presentes para despedir a Meza, entre ellos se encuentra el actor Jaime Camíl quien publicó una foto en su perfil de Twitter para despedir a quien consideraba un gran amigo. En la foto se puede ver a ambos en la playa. “Siempre querido Lalo Meza: Salúdame a mi Papá allá arriba y dale algún papel en alguna de tus producciones. Se te va a extrañar muchísimo hermano. Gracias por tu amistad y profesionalismo siempre. Cariño, fortaleza y sabiduría a toda tu hermosa familia en estos momentos”, puso el actor.

Muere productor Eduardo Meza: Destacadas producciones Cabe recordar que Eduardo comenzó su carrera en la década de los 90 en una de las cadenas de televisión más importantes de México como es Televisa. Entre sus destacadas producciones se encuentran varias telenovelas infantiles que tanto éxito tuvieron en su momento. Entre sus trabajos está “El Diario de Daniela”, protagonizada por la actriz Daniela Luján y Martín Ricca. También estuvo en “Amigos por siempre” y “Cómplices al rescate”, donde Belinda saltó a la fama cuando solo era una niña talentosa para la actuación y la música, de acuerdo con Infobae.

