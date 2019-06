Página

El medio artístico en México se vistió de luto

Se confirmó la muerte de la primera actriz Mercedes Pascual

Mercedes Pascual falleció víctima de un paro cardiaco

Mercedes Pascual murió. La primera actriz de novelas mexicanas Mercedes Pascual falleció este domingo.

La noticia fue confirmada por su propia hija Mercedes Olea y la dio a conocer en Facebook.

Mercedes Pascual fue conocida por su participación en telenovelas como Cuna de lobos (1986) y Teresa (1989).

Una de sus últimas actuaciones fue en la película de Tamara y la catarina (2016), informó la revista Quién.

Fue por esa cinta que recibió una nominación al Ariel a Mejor Actriz de Cuadro.

La hija de la primera actriz escribió: “Queridos amigos, mi mamá ya se fue a viajar por las estrellas (…) Los abrazos y manos de todos los que amo son bienvenidas”.

Según la revista Quién, la hija de la actriz había escrito que la salud de su mamá se había deteriorado y había pedido oraciones por ella.

Según el mismo portal Mercedes Pascual nació en Madrid, España, el 25 de diciembre de 1930.

Sin embargo como consecuencia de la Guerra Civil Española su familia tomó la decisión de emigrar a México.

Mercedes llegó a los nueve años a México y aunque primero fue bailarina clásica, después se inclinó por la actuación: “Tenía un maestro ruso, empecé como a los 12 años y ya me hice bailarina profesional y se me ocurrió que iba a estudiar teatro, y cuando empecé a estudiar teatro me empezó a gustar más el teatro”, dijo a Notimex.

Fue hasta la década de los 50 donde Mercedes Pascual decidió nacionalizarse como mexicana.

Después comenzó a probar suerte en el teatro y en puestas en escena como La soga (1952), de Patrick Hamilton; Helena o la alegría de vivir (1953), Miércoles de ceniza (1956), de Luis G. Basurto.

El INBAL lamenta el deceso de la destacada actriz Mercedes Pascual, fundadora de la @CNTeatromx, y quien en 50 años de trayectoria artística, deja un importante legado en el cine, la televisión y el teatro en México. Enviamos un respetuoso abrazo a su familia, amigos y colegas. pic.twitter.com/UDCHVbznKQ — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) June 10, 2019