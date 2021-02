Tras la muerte de Lupita Elizondo, la mamá de Poncho De Nigris, a través de un video, confesó que tuvo un accidente días antes que fue muy impactante, pues se le reventó una llanta de su coche.

“Ella dijo, cuando pasó ese accidente: ‘yo no estoy preparada para morir, que bueno que no me pasó nada, no estoy preparada para morir’, y a los pocos días le dio un infarto fulminante, tal vez de la impresión que tuvo, no sé qué pasaría, pero bueno”, expresó una muy conmovida Leticia Guajardo, quien hace unos años perdió a uno de sus hijos, el exfutbolista Antonio De Nigris, de la misma manera.

“Así como a mi hijo Toño, que fue horrible, un infarto fulminante igual, el mío si tenía triglicéridos y colesterol, tal vez Lupita también y se le agudizó, pero cualquier cosa que te impacte, te puede afectar tu salud, hay que cuidarse mucho y estarse checando”.

En este mismo video, que hasta el momento tiene más de 5 mil reproducciones, la mamá de Poncho De Nigris, quien aseguró que Lupita Elizondo perdió la vida a causa de un infarto fulminante, comentó que en la entrevista que le hizo la reportera de Primer Impacto se rieron mucho y le dijo, a manera de broma, que quitaría unas cosas para que Poncho no se enojara con ellas.

