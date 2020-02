Página

Muere mamá de la periodista Shanik Berman

Martha Gutman Kraus fue una sobreviviente del holocausto

Aseguran que la enterrarán mañana martes en ceremonia íntima

Muere mamá Shanik Berman. Una terrible noticia envuelve de luto la casa de la periodista Shanik Berman, ya que se ha informado que muere su mamá, Martha Gutman Kraus. La información fue dada a conocer a través de las redes sociales de la revista TvyNotas, donde colabora la afamada escritora de espectáculos.

Sin embargo fue hasta este día donde la misma Shanik confirmó la triste noticia.

“Mi mamá es una sobreviviente. Sobrevivió la guerra en Europa, donde perdió a su padre en manos de los Nazis, sobrevivió la marcha de la muerte, después de la guerra sobrevivió el comunismo cuando los despojaron de lo poco que les quedaba. Sobrevivió cambiarse a vivir a un país remoto para ella, a mi bendito México, sobrevivió vivir sin mi papá con quien estuvo casada 40 años y sobrevivió la enfermedad sus últimos años”, escribió quien fuera conductora de Hoy.

Y añadió: “Pero es injusto decir que mi mamá es una sobreviviente no sólo sobrevivió, VIVIO!! Fue una VIVIENTE! Que Sabía hablar en 8 idiomas, leía vorazmente, viajó, conoció, aprendió y disfrutó cada día de su vida”.

Shanik Berman comentó lo siguiente: “Mi mamá era tan bella, que paraba el tráfico. Mis hermanos y yo no parábamos de sorprendernos como incluso delante de nosotros, los hombres le coqueteaban y le decían comentarios audaces cuando nosotros ya la veíamos como la abuela de nuestros hijos y me enseñó que no importa que tan mal estén las cosas todo se ve mejor si te pones un poco de Lipstick!!! Le doy gracias a Dios de darme la oportunidad de haberla cuidado tanto estos últimos años como mi mami me cuidó de chiquita. Gracias Mami”.

La noticia de que muere la mamá de Shanik Berman se dio a conocer como en la página de internet del medio de comunicación de TvyNotas, y en ella se explica que el entierro de la señora podría ser en una ceremonia muy íntima, dedicada para familiares y amigos.

En la información de que muere la mamá de Shanik Berman no se especifica las causas de su fallecimiento, pero en la página se detalla que Martha Gutman Kraus fue una de las sobrevivientes del holocausto, y que de manera muy astuta logró escaparse del poder de los nazis encabezados por Adolf Hitler.

En Grupo Fórmula lamentamos el fallecimiento de doña Martha Gutman, madre de la periodista Shanik Berman. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia ➡️ https://t.co/M98g0QqwVU pic.twitter.com/PDRfm9w7tm — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) February 10, 2020

Al dar a conocer la noticia, Shanik Berman también recibió el apoyo de amigos del medio del espectáculo.

Uno de ellos fue Mauricio Mancera y le dijo: “Te mando un abrazo fuerte Shanik”.

Y por su parte los fans la acompañaron en el terrible momento: “Mi más sentido pésame”, “Lo siento mucho”, “Un abrazote grande bella! Mi más sentido pésame mi Shanik”, “Ahora ella nuevamente te cuidara desde donde esté y siempre estará a tu lado en todo lo que hagas”, “Perder a la madre es el dolor más fuerte, Shanik pronta resignación tan bella la madre como la hija”.