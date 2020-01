Página

Don Chayo, vocalista de Los Cardenales de Nuevo León, deja la agrupación tras 37 años de carrera musical y explica por qué tuvo que tomar esa drástica decisión.

Fue el pasado lunes que se dio a conocer la noticia y que ha impactado a miles de seguidores, ya que Don Chayo ya era toda institución musical en el norte del país.

Se ha dicho que esta decisión la hizo a manera de sacrificio y para apoyar a su hijo Marcos quien acaba de comenzar un proyecto con la agrupación La Fortaleza Norteña.

Esta información ya corrió como pólvora en diferentes medios de comunicación a través de sus portales en internet tales como Multimedios.

Fue también el mismo vocalista quien dio a conocer la noticia a través de un comunicado oficial que se puede leer en su cuenta personal de Instagram @donchayoficial.

El mismo artista colgó un mensaje en su publicación: “Empieza el 2020, con nuevos proyectos y con el mejor entusiasmo en cada paso”, y de inmediato subió una fotografía del comunicado.

“A mis seguidores, público querido que me ha venido acompañando tras ya una larga trayectoria, hago de su conocimiento, entusiasmado mi nuevo proyecto”.

“Kilómetros, experiencia, logros, aprendizajes, y años recorridos junto a Cardenales de Nuevo León, dejando nuestra huella en la cultura norteña de nuestro país. Sin duda los mejores logros y proyectos a gran o pequeña escala, necesitan una transformación para trascender, me he llevado lo mejor de siempre junto a mi que es entregarles mi música, y el recibimiento siempre gratificante de todos ustedes”.

“En este proyecto nuevo donde dedicaré de igual modo lo mejor que he cultivado en esta carrera, quiero iniciarlo con el pie derecho agradeciendo a cada uno que formó parte de este viaje y les aseguro que el camino no para. Pronto recibirán el mejor contenido en las plataformas digitales en sí como a su localidad, a Don Chayo El Cardenal Mayor & Su Fortaleza Norteña”.

Uno de los primeros mensajes que le dijeron en su cuenta personal: “En buena hora don chayo fiel seguidor de cardenales y de esa inconfundible voz saludos y los mejores deseos tanto para usted y para cardenales”.

Otro de los comentarios que se colgó en la red fue el siguiente: “Ya no debería llamarse el cardenal mayor si ya no pertenece a cardenales quiere aún vender con algo que dejó ya atrás o eres o no eres que se decida @donchayoficial o no crees @gallo100.52.

Alguien más le dijo a Don Chayo: “Hace un año en este mes se presentaron en un antro bar de Guadalajara, solo diré mis respetos. Son artistas que valen muchísimo la pena asistir a sus presentaciones”.

Un seguidor más le comentó: “Le deseo mucho éxito en su proyecto, saludos @donchayoficial”.

Otros seguidores comentaron sobre su show: “Ni canta en los eventos cantan los chalanes”.

Un seguidor más comentó al respecto: “¿Qué pasará con los Cardenales?”