El británico fue fuertemente atropellado un coche fantasma, que inmediatamente salió huyendo del lugar de los hechos sin hacerse responsable y dejando tirado a Justin en plena carretera. El artista no pudo soportar las heridas producidas por el vehículo que hasta el momento no ha podido ser encontrado.

De inmediato varias personas acudieron para tratar de ayudar a Justin James, quien se encontraba tirado con múltiples heridas en todo el cuerpo, pero los esfuerzos fueron en vano, ya que luego de ser trasladado al hospital, perdió la vida al no soportar los golpes proporcionados por el automóvil.

En sus cuenta de red social el hospital Las Américas compartió un comunicado para informar la muerte del artista de origen británico: “El día 9 de agosto alrededor de las 6:00 a.m. ingresó por el servicio de urgencias y emergencias un hombre de ciudadanía inglesa, quien fue víctima de accidente de tránsito, según informaron las personas que lo transportaron a la institución”, escribieron.

Un medio local informó en su cuenta de red social que las autoridades ya están realizando la búsqueda del vehículo que embistió a Justin James Danton y que de inmediato se dio a la fuga para no hacerse responsable de sus actos, dejando morir al artista en la calle de Medellín.

Lamentablemente, nadie esperaba que el fisiculturista fallecería de forma tan repentina, pues no padecía ninguna enfermedad y aparentemente se encontraba bien de salud, aunque medios de comunicación dieron a conocer que John Meadows murió mientras dormía.

Según lo reportado por la Clínica Mayo, a John Meadows perdió la vida mientras dormía por una embolia pulmonar a causa de una trombosis venosa profunda, que se da cuando un coágulo de sangre golpea los pulmones desde las venas profundas del cuerpo, por lo que el fisiculturista no pudo ni reaccionar. Archivado como: Muere Justin James Danton

Lo que no imaginaba ‘Mountain Dog’ es que un problema así le ocasionaría la muerte, pues además, se informó que durante 2005, al levantador de peso se le diagnosticó una enfermedad llamada hiperplasia idiopática miointimal de la vena mesentérica, que tiene afección en el colon. Archivado como: Muere Justin James Danton

Desde el 2005, se reportó que el fisiculturista vivía sin colon, debido a que por la afección que presentó se le tuvo que extirpar; las anteriores situaciones de salud, no le impidieron que continuara con su disciplina como fisiculturista y menos, que dejara de entrenar a sus colegas y alumnos.

Sus seguidores en Instagram se despiden

En su cuenta de Instagram, se pueden ver los diversos videos y fotografías donde John Meadows disfruta de su pasión: el fisiculturismo, pues con poses demuestra por qué se necesita mucha dedicación para tonificar el cuerpo, aumentar la masa muscular y los entrenamientos que se requiere.

Ante la muerte del fisiculturista, los mensajes en sus últimas publicaciones, no se hicieron esperar: “Descansa en paz, muy agradecido contigo por todo lo que me enseñaste durante los entrenamientos”, “Qué gran pérdida, descansa en paz”, “No pude creerlo cuando me enteré, descanse en paz”, “Se te va a extrañar”, “Descanse en paz una leyenda”. Archivado como: Muere Justin James Danton