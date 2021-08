Muere el actor Jay Pickett a los 60 años durante el rodaje de una película

Se desconoce la causa de la muerte del actor pero se presume que pudo haber sido un ataque al corazón

“Hicimos lo imposible por salvarlo”, dijo el director de la película que Pickett estaba rodando Jay Pickett, un veterano actor de telenovelas y películas estadounidenses mejor conocido por sus papeles en “General Hospital”, “Days of Our Lives” y “Port Charles”, falleció el pasado viernes a los 60 años de edad durante el rodaje de una película, informó People. Pickett estaba en Idaho filmando una escena de su próxima película llamada “Treasure Valley” en la que no solo era el protagonista sino que también era el escritor, productor y creador, informó CNN. Se desconoce la causa de la muerte del actor “Todavía no hay una explicación oficial para saber la causa de su muerte, pero al parecer pudo haber sido un ataque al corazón”, aseguró el director del film, Travis Mills en su página de Facebook el domingo, de acuerdo con People. “Muchos de ustedes ya saben acerca de la tragedia que sucedió hace dos días. Jay Pickett, nuestro protagonista, escritor, productor y creador de esta película, falleció de pronto cuando estábamos en la locación preparándonos para filmar una escena”, escribió Mills en su cuenta personal.

“Hicimos lo imposible por salvarlo” “Todas las personas presentes hicimos lo imposible para mantenerlo con vida. Nuestros corazones están destrozados y lo sentimos muchísimo por su familia, quien está devastada ante esta impactante tragedia”, aseguró Mills. “Era amable, dulce y generoso. Uno de los mejores actores con los que he trabajado y fue un honor colaborar con él. Cualquiera que lo conociera, aunque fuera por unos breves momentos, sentía su calidez humana y su maravilloso espíritu. Ahora mismo se me hace difícil decir nada más. Sus amigos más cercanos me dijeron que se encontraba feliz… y mi mayor deseo es que de verdad lo fuera. Murió mientras hacía lo que más amaba: actuar, montar a caballo y hacer películas. Y fue magnífico”, finalizó.

Encuentran a famoso actor muerto en su casa tras quedarse sin empleo Por otro lado, Encuentran muerto al famoso actor Dieter Brummer, quién tras ‘haberlo tenido todo’ terminó en el negocio de limpiar ventanas. La pandemia de coronavirus ha puesto en el foco de los reflectores a la salud mental, y es que casos como el del reconocido intérprete continúan acumulándose. La estrella de la televisión australiana, Dieter Brummer, fue encontrado muerto en su casa tras un control de bienestar realizado por la policía y después haber lanzado extraños mensajes con motivo de sus frustraciones por la pandemia de coronavirus, informa The Sun.

Muere famoso actor después de ‘tenerlo todo’ Dieter Brummer participó en la famosa y galardonada serie australiana “Home and Away” como “Shane Parrish”. El actor de 45 años terminó ‘destrozado’ por las estrictas medidas anticoronavirus que la ciudad de Sídney impuso para evitar contagios, de acuerdo con el medio citado. El intérprete falleció el sábado 24 de julio cerca de Sídney. Tras la misteriosa muerte, familiares y amigos han señalado los posibles motivos que llevaría a Dieter Brummer a terminar con su vida e incluso su madre prepara un libro sobre la batalla de su hijo contra la depresión.

La última foto de Dieter Brummer, el actor hallado muerto en su casa La carrera de Dieter Brummer no volvió a ser la misma desde su gran éxito en “Home and Away”, donde fue retirado después de que su personaje muriera envenenado, relata The Sun. Dieter Brummer lavaba las ventanas de un edificio para sobrevivir. De acuerdo con The Sun, la última fotografía del reconocido actor australiano lo muestra con una gran barba, un cubrebocas colgando de su cuello, lentes, gorra y en el fondo, una impresionante vista de la ciudad de Sídney. Dieter Brummer escribió un inquietante mensaje en el pie de la foto. Archivado como: muere Jay Pickett.

El destino tendría preparado algo para Dieter Brummer ¿Regresaría a las pantallas? El mensaje con el actor australiano acompañó su última foto, deja ver que esperaba una gran oportunidad, quizá para regresar a la televisión, donde logró cautivar a los televidentes en Australia y fue premiado a su corta edad. “Esperando un futuro trabajando muy por encima del covid que está ‘aparentemente’ devastando ‘Sídney”, escribió el actor de acuerdo con The Sun. Sin embargo, el destino tendría preparado algo diferente para Dieter Brummer, y es que tan solo dos días después ocurrió lo impensable. Archivado como: muere Jay Pickett.

“Estaba muy emocionado y muy agradecido” El gobierno volvió a implementar las medidas anticoronavirus para evitar la propagación de la variante delta, lo que terminaría por detener los trabajos de construcción en la ciudad. Al parecer, el jefe de Brummer, que lo conocía de buen tiempo atrás, notó su decepción. “El bloqueo le quitó el viento a las velas”, dijo el hombre que conocía de cerca al reconocido actor australiano. “Estaba muy emocionado y muy agradecido por el trabajo”, aseguró el cercano empleador, de acuerdo con el rotativo británico. Archivado como: muere Jay Pickett.

Dieter Brummer se quedó sin empleo Las estrictas medidas dejaron a Dieter Brummer y a miles sin la posibilidad de trabajar. Las restricciones y las dificultades para obtener ayuda del gobierno australiano, lo llevaron a una profunda frustración, de acuerdo con el medio citado. La madre del reconocido actor australiano revelará la batalla de su hijo, quién después de haber sido una estrella famosa de la televisión terminó lavando ventanas y sumido en una inquietante depresión que pudo haberlo llevado a terminar con su vida. Archivado como: muere Jay Pickett.

“Él era la persona más grande que conocía” “En el momento en que estoy escribiendo un libro sobre su vida, todos los detalles de su estado de ánimo estarán incluidos en eso. Sus amigos me están ayudando. Y espero que el libro ayude a las personas que sufren de un estado mental deprimido”, dijo la madre de Dieter Brummer, según The Sun. “Eso está llenando mi vida ahora, solo estoy escribiendo, escribiendo, escribiendo”, apuntó la mujer. Un amigo cercano del actor australiano declaró tras su muerte: “No puedo decir nada más que él era la persona más grande que conocía. Inteligente, brillante, simplemente tan bueno”. Archivado como: muere Jay Pickett.