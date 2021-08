Afortunadamente, la actriz comentó que el cáncer se encontraba en fase 1 de desarrollo por lo que solamente se encontraba en parte de su pulmón izquierdo y que por el momento, la comediante no necesitaría ser sometida a tratamiento desgastante de quimioterapia o radiación.

“Sí, tengo cáncer de pulmón aunque nunca he fumado”, se puede leer en la publicación en la que Kathy Griffin de 60 años de edad anuncia que padece dicha enfermedad a pesar de no ser adicta al tabaco como muchas personas que tienen desarrollan este tipo de cáncer .

“Estoy a punto de entrar al quirófano para que me extirpen la mitad del pulmón izquierdo”, informó Kathy Griffin a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram donde en las fotografías recientes se ve más delgada y con aspecto amarillento en la piel, posiblemente por el cáncer.

“Afortunadamente no habrá quimio o radiación después de la operación y debería recuperar mi función normal de respiración. Estaría corriendo en espacio de un mes o menos”, fue parte de lo que también compartió la actriz comediante cuya carrera se fue a pique después de que en 2017 se tomó una selfie con una cabeza ensangrentada de utilería del entonces mandatario Donald Trump.

A raíz de la inesperada noticia de que Kathy Griffin padece cáncer de pulmón sin ser fumadora, causó impacto en su público y le contestaron: “Te mandamos mucho amor y que te recuperes”, “Si necesitas algo no dudes en pedirlo”, “Gracias por ser un ejemplo de amor y fortaleza”, “Mantente fuerte y te irá mejor, siento que así será”, “Te mandamos mucho amor, oraciones y fuerza para tu pronta recuperación”.

Tras la broma, pidió disculpas, pero fue despedida de un puesto de trabajo de la cadena CNN según el medio de comunicación RFI en el que se asegura que debido al acoso y críticas que recibió se hizo adicta a los analgésicos y pensó en el suicidio, pues no quería seguir viviendo.

Kathy Griffin había pasado 4 años infernales desde que fue banneada y atacada de la televisión de EEUU por su broma del Presidente Trump, tan es así que no podía conseguir trabajo y le ocasionó una enorme depresión por la que incluso pensó en quitarse la vida.

Al enterarse que padece cáncer de pulmón, la actriz de Hollywood aseguró que tras el problema con Trump y recibir acoso de seguidores del mandatario, quiso morir: “No me deja de parecer una ironía que, hace poco más de un año, todo lo que quería era morir. Y ahora, todo lo que quiero es vivir”, precisó al conocer su diagnóstico.

Kathy Griffin es pionera del stand-up femenino, especie de monólogos de comedia y su álbum ‘For Your Consideration’ de 2008 alcanzó la cima de las listas de Billboard, además de tener una excelente carrera en programas de comedia, películas y shows de televisión como SNL.

Fue la propia Josemith, quien hace un par de semanas informaba en redes sociales cómo se encontraba y que ella esperaba estar más activa en redes sociales tras lapsos de ausencia; en ese en vivo que realizó dijo que no se encontraba bien y que sólo estaba viviendo ‘un día a la vez’, intentando comprender la situación que estaba pasando, pero que se encontraba feliz. Han sido amigos y colegas, quienes comparten palabras de despedida hacia la venezolana, lamentando su pérdida.

El cáncer cada vez cobra más vidas

Aunque se conocía su padecimiento, no se esperaba su fallecimiento, aunque en días anteriores a través de Instagram detalló como se encontraba de salud, puesto que habían cambiado su tratamiento ya que no estaba funcionando, pero que esperaba que el siguiente ya funcionara, que ella seguía ‘de pie’ y con más fe de nunca, además declaró que ella ya aceptaba su muerte, que ya había luchado muchísimo y sólo le quedaba ponerse en manos de Dios.

“Estoy recibiendo tratamiento, todavía, pero me lo cambiaron. Tengo el 30% que funcione, estamos batallando con los médicos. Haciendo todo lo posible para salir de estas circunstancias pero Dios decide cuando nos vamos, esa es la verdad; estoy como en esa etapa, aceptando, queriendo. Creo que he luchado muchísimo, he trabajado mucho mi mente y mi espíritu, pero, pues nada, en las manos de Dios”, mencionó en el live que hizo en Instagram.