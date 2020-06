Muere hija del cantante country Hank Williams Jr. en accidente automovilístico

La joven Katherine Williams-Dunning tenía 27 años de edad

El esposo de la víctima Tyler Dunning, tuvo que ser trasladado a un hospital en avión

Katherine Williams-Dunning, hija del famoso cantante country, Hank Williams Jr., muere en un accidente automovilístico, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de Page Six.

Los primeros reportes obtenidos por este medio de comunicación indican que la joven tenía apenas 27 años de edad y que el fatal desenlace ocurrió en Tennessee.

Las investigaciones siguen en curso pero se ha indicado que la joven iba al volante el momento del percance, y que no iba sola.

La hija del cantante country se trasladaba en su camioneta Tahoe 2007 junto a su esposo, Tyler Dunning, de quien solamente se sabe que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo a reportes de la estación de noticias WKRN, la mujer circulaba por la autopista 79 cuando de repente cruzó hacia el norte y rodó por los carriles antes de hacer alto.

Ante la gravedad de las lesiones de la hija de Hank Williams Jr., el esposo de la joven tuvo que ser trasladado de emergencia en avión al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt donde recibiría todas las atenciones debidas para salvarle la vida.

Sin embargo, hasta este domingo 14 de junio el estado de salud del hombre no era revelada por las autoridades ni por la familia.

Respecto a las causas del accidente, tampoco se han dado a conocer más detalles sobre el mismo, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones.

Fue el portavoz de Patrullas de carreteras de Tennessee, teniente Brad Wilbanks, según The Paris Post-Intelligencer quien dijo lo siguiente: “Esta es una investigación activa y más detalles estarán disponibles más adelante”.

De acuerdo a Fox News, Hank Williams Jr. fue conocido por interpretar su éxito “All My Rowdy Friends Are Coming Over Tonight”, que modificó para “Monday Night Football” de ESPN.

Si deseas ver el video de este éxito da click aquí.

De acuerdo al portal de La Verdad, su más reciente publicación en Instagram con su padre en una foto del recuerdo, colgó el siguiente mensaje: “¡Un retroceso para mostrarles que siempre he sido la niña de papá! ¡Feliz cumpleaños a mi papá, mi héroe! ¡Las lecciones que me has enseñado en esta vida son, con mucho, algunos de los regalos más preciados que jamás recibiré! Espero que hayas tenido el mejor día”.

La joven tenía dos hijos y su esposo tiene 29 años de edad. Al parecer, la víctima remolcaba un bote al momento del accidente.

Katherine dirigía una empresa de ropa que se fue ganando su clientes y su prestigio dirigido a las madres.

Pero la noticia de que muere la hija de cantante country Hank Williams Jr. es solo una de las que se han registrado este año, por lo que el mundo del espectáculo no deja de estar de luto.

Otro artista perdió a su hijo en un accidente de tráfico.

Fue el primero de mayo que se informó que murió en un aparatoso accidente el hijo menor del cantante de vallenato Diomedes Díaz. Moisés Díaz, quien era llamado por su padre como “El travieso Moisés”, dejó a dos hijas.

Esta noticia impactó a todos y que reposteó la cuenta de Instagram del show Despierta América con las escalofriantes imágenes del fatídico accidente.

Luego de que el cantante de vallenato Diomedes Díaz muriera a los 56 años en 2013, la familia de “El Cacique de La Junta” se cimbró por la muerte de uno de sus hijos llamado Martín Elías en abril de 2017 en un accidente de coche, por lo que ahora, una nueva tragedia devasta a los seres queridos del intérprete colombiano.

Archivado: Muere hija cantante country