Muere futbolista Mukhaled Al-Raqadi por un infarto en un calentamiento

Al-Raqadi, de 29 años, estaba en el calentamiento con su equipo previo a disputar el encuentro ante el Suwaiq. Repentinamente, el joven se desplomó. En vista de su alarmante condición fue trasladado de inmediato a un hospital, pero no logró sobrevivir. A las pocas horas, lo declararon muerto en el Centro Médico.

Los futbolistas suelen someterse a constantes revisiones médicas que les dan el visto bueno para continuar con la actividad física continúa y de alto desempeño que les exige el deporte. Entonces, ¿por qué sucumben repentinamente? ¿por qué no se detectó alguna condición antes?

Al minuto 26 del encuentro, Loukar, de 30 años, pugnaba por un balón aéreo con un jugador rival. El impacto, le generó un traumatismo craneal y así murió en el terreno de juego del estadio Habib Bouakeul de Orán. . Tras recibir las primeras asistencias, volvió al campo, antes de desplomarse diez minutos después y no volver a levantarse, según el diario ‘El Khabar’.

Fue parte del Campeonísimo rojiblanco, la era dorada del cuadro tapatío. Además, fue seleccionado nacional y participó en los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. Sin duda, la historia de las Chivas Rayadas del Guadalajara no podría contarse sin mencionar el nombre de quien fuera un destacado futbolista.

“Estaba en la orilla del lago, esperando la correspondencia, cuando (el periodista) Flavio Zavala Millet, que en paz descanse, llegó y me preguntó que si extrañaba mucho los frijoles y el picante de México”. El exjugador del futbol mexicano nunca se imaginó el impacto que causaría su respuesta.

El ‘nacimiento’ de un apodo inolvidable: Jamaicón Villegas

“Le dije: ‘señor, como todo mundo’, y luego me preguntó, ‘¿y tu familia, tus seres queridos?’. Yo consideré que no era raro para nadie el sentir deseos de verlos, pero él me dijo: ‘no, lo que extrañas son los chiles y los frijoles de allá'”, comentó en esa ocasión el Jamaicón Villegas.

“Así pasó, y a los pocos días vi la nota y era un poquito exagerada, porque él ya le cargó un poquito más. El señor lo vio por otro lado, que ‘El nostálgico Villegas’, ‘El Síndrome del Jamaicón’, todo eso que hasta la fecha, y en cada oportunidad que hay, se menciona” (Con información de Agencia Reforma).