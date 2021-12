Tras desplante, Nodal consuela a Belinda

En pleno concierto, el cantante hace lo ‘inesperado’ para la actriz

El desplante que le hizo Christian Nodal a Belinda ¡La consuela! Luego de que Christian Nodal y Belinda protagonizaran un polémico momento, en donde el cantante le quitara el plato con el que estaba jugando Belinda durante su cumpleaños, el musico decidió consolarla al día siguiente en pleno concierto ¿qué habrá hecho Nodal para que Beli ya no estuviera ‘enojada’? Se sabe que mantener una relación es una responsabilidad sumamente grande, y es que estas comenzando a compartir un buen tiempo de tu vida con otra persona, la cual, al igual que tú, tiene diferentes formas de pensar y actuar, provocando ciertos roces que pueden causar comportamientos ‘erróneos’. EL ‘REGAÑO’ DE CHRISTIAN NODAL PARA BELINDA Un claro ejemplo fue protagonizado recientemente por los cantantes Belinda y Christian Nodal, y es que hace unos días se dio a conocer un video, en donde en pleno cumpleaños de Nodal, el cantante le hizo un pequeño desplante a la actriz, y aunque Belinda no pareció tomarle mucha importancia, los internautas sí. En dicho video, se ve como, durante las mañanitas a Nodal, Beli se encontraba golpeando un plato con una cuchara, y a pesar de que el cantante en un inicio se encontraba con una gran sonrisa, se esfumó cuando con su mano la detuvo, pasando a un rostro completamente serio.

TRAS ‘CALLAR’ A BELINDA, CHRISTIAN NODAL FUE ‘ATACADO’ Esto sin duda causó mucha controversia en redes sociales, en donde internautas reprobaron la actitud de Christian Nodal hacía su prometida Belinda, preguntándose ‘que le había visto la cantante al músico’, mientras que otros afirmaron que Beli era un completa ‘escandalosa’. Tras todas estas olas de comentarios e incluso críticas, Christian Nodal no dudó al día siguiente consolar a su prometida, y a pesar de que no se sabe si Beli se molestó con él, Nodal no dudó en mostrarle al público lo mucho que sigue amando a la actriz y que lo qué pasó realmente no tenía ya mucha relevancia.

TRAS REGAÑO DE CHRISTIAN NODAL A BELINDA, TRATA DE CONSOLARLA EN PLENO CONCIERTO A través de la cuenta de YouTube de Maikell Show se dio a conocer el detalle que Christian Nodal tuvo hacía Belinda para consolarla después de lo sucedido en el día de su cumpleaños y no fue una situación privada, sino sucedió a la mitad de su concierto. Mediante este canal se dio a conocer como al día siguiente de lo sucedido, Belinda asistió al concierto de Christian Nodal en el escenario de YouTube Theater, de Los Ángeles, California, y a pesar de que la actriz no parecía ya molesta por lo sucedido, Nodal quiso nuevamente expresarle su amor frente a todos.

PARA CONSOLARLA, CHRISTIAN NODAL LE DA UN ‘REGALO’ A BELINDA EN MEDIO DE UN CONCIERTO Durante el video, se ve como Christian Nodal, al ver que su novia Belinda lo había acompañado a este concierto, no dudó en cantarle a la mitad de su presentación, dirigiendo su atención por completo a donde se encontraba Beli, en donde le dedicó la canción ‘Eso y más’. Y no solo eso, sino también durante toda su presentación le mandaba besos indiscretos al aire, así como miraditas y sonrisas coquetas a la originaria de España. La cuenta también señala que incluso hasta se tomaron varias fotos con una fan del cantante de 22 años, mientras todos salían con una enorme sonrisa. ¿Será esta la forma que tuvo Nodal para consolar a Beli?

NO HA SIDO LA PRIMERA VEZ QUE CHRISTIAN NODAL HACE ESTO A BELINDA PARA CONSOLARLA EN SU CONCIERTO Cabe destacar que esta no ha sido la única ocasión en donde Christian Nodal hace esas muestras de cariño hacía su prometida, ya que en otra ocasión incluso la subió al escenario, provocando la euforia de muchos de los espectadores que se encontraban en el lugar. Y es que, a pesar de que no se sabe si realmente la intérprete de ‘luz sin gravedad’ se molestó con su novio por este desplante hecho durante su cumpleaños, lo que sí se sabe, o al menos así lo demuestran, es que su amor sigue perdurando a pesar de todo, y que tras consolarla de esta manera en pleno concierto las cosas estén bien. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

CONTINÚAN SU NOVIAZGO A pesar de los constantes rumores de una posible separación, aunque tienen ya varios meses comprometidos, la relación de Belinda y Christian Nodal parece ir viento en popa, pues en esta ocasión, se filtra video de la cantante y actriz bailándole de manera sensual a su pareja. En reciente entrevista que concedió al programa Despierta América en domingo, el cantante Christian Nodal reveló que la boda religiosa con Belinda se llevará cabo el año próximo, mientras que la boda civil se realizará “muy pronto” y lo que le hace mucha ilusión es crear su propia familia.

BELINDA SORPRENDE A CHRISTIAN NODAL BAILÁNDOLE SENSUALMENTE En apenas unos cuantos segundos, y al ritmo del tema I’m too sexy de Right Said Fred, de gran éxito a principios de la década de los noventa, Belinda no se guardó nada y le bailó de manera sensual a su pareja, Christian Nodal, quien se limitó a escribir “Mmmm”, así como emojis de caritas enamoradas. De espaldas a la cámara, se puede ver a la intérprete de Amor a primera vista con un conjunto deportivo con el, nombre de su novio, y cuando nadie lo esperaba, se levanta su sudadera, dejando al descubierto una cintura minúscula, la cual es objeto de deseos de sus admiradores.

“SI TIENE BUEN CUERPO LA BELINDA” Una de las cuentas que retomó esta publicación de Christian Nodal, quien sigue sin borrarla de sus redes sociales, fue la del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, donde los usuarios no se guardaron nada en sus comentarios para Belinda. “Y luego los artistas se enojan cuando periodistas o personas ‘invaden su privacidad’”, “Sí tiene buen cuerpo la Belinda”, “Caldo de hueso”, “Pues digo, nada fenomenal, toooda la gente es bien experta en eso, y enseñar la intimidad de tu recámara para likes, hay que estar bien mal de la cabeza para subir esto”, “Ya aburren”, “Cuerpazo la Belinda. Y que bien que disfruten su amor”, “Lo tiene bien encul…”, “Ridícula la Belinda” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

SÍ QUIERE CASARSE CON EL SONORENSE, ADEMÁS DE CONVERTIRSE EN MAMÁ La pareja formada por Belinda y Christian Nodal sorprendieron a propios y extraños al aparecer en la portada de la edición de diciembre de la revista Quien, donde la cantante y actriz confesó que si quiere unir su vida a la de su novio, aparte que desea convertirse en madre. Nodal, por su parte, reveló que quiere darle la boda de sus sueños a “Beli”. “Ese hombre se ha jod… la cara con tatuajes”, “Pobre, en la que se va a meter, hasta la risa le van a quitar”, “Bueno, le va a limpiar la raza, carajo”, “Se le ven horribles esos tatuajes en la frente al Nodal”, “Tan bonita ella!!! Se ve demasiado fina para él, pero bueno, la plata lo puede todo!!!”, “De flojera este tipo, ya cae en lo payaso”, se puede leer en algunos comentarios.

DEFIENDE MAMÁ DEL CANTANTE A SU HIJO La madre de Christian Nodal, Cristy, utilizó sus redes sociales para defender a su hijo. “¿Qué le pasa a su hijo?, con tatuaje en la cara, hable con él, eso no está bien, me refiero que por ser artista ese no se le ve bien en el cuerpo, como se ve menos está bien, pero ya en la cara. Desde que está con Belinda es otro y no es para bien, ¡qué lástima!, hable con él, todo lo que sube baja, no siempre se está en la cima”, le escribió una follower. Cristy no tardó en sacar las garras por su hijo… y su nuera: “Claro que me duele su cambio, pero como madre más me dolería darle la espalda por ser quien es él, sin faltarte al respeto y agradezco el consejo, pero a ti nadie te dice quién ser o que no seas (…) Respeto si no gustas del arte que consideramos que son los tatuajes, que vienen de nuestros ancestros. ¡Vivir y dejar vivir! ¡Ella (Beli) es bellísima! ¡De alma y corazón! Y sólo lo apoya, si eres tradicional, mujer mexicana” (Con información de Agencia Reforma).