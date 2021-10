Y ahora, en su disfraz de Halloween, lamentablemente la gente no tuvo piedad y ‘descargó’ su mala energía en la bella morena comentándole: “Y es que ese es el único disfraz que hay en la tierra? Borregos viejos todos, los disparates lo quieren copiar estupidez humana”, “Horrible darle más poder a algo que no es nada sano”, pero las críticas y ofensas apenas comenzaban.

La ponen a sudar con los ejercicios a Francisca Lachapel

“Mi gente linda ustedes saben que al regresar de mi parto yo me comprometí con ustedes para compartir mi proceso de perder el peso extra que me dejó mi embarazo, por eso yo me puse en las manos de mi gran amigo Yasmany y ustedes dirán ‘sí, porque tú tienes un entrenador personal puedes estar hablando’ y no, aquí los ejercicios de hoy los pueden hacer en casa…”, comenzó diciendo Francisca Lachapel.

La conductora de Despierta América se puso unos pants en color morado con rayas y cuadros blancos, rosas y grises en ciertas partes de su cuerpo, con una blusa negra debajo, todo entallado que moldeaban muy bien su cuerpo y aunque no es esquelético como antes, sí es una digna figura de una recién mamá.